Hô Chi Minh-Ville accélère le déploiement du métro et des projets TOD

Hô Chi Minh-Ville accélère le développement de son réseau de transports publics en combinant la construction du métro et l’urbanisme orienté vers les transports en commun (TOD), sans attendre l’achèvement des lignes pour lancer les projets immobiliers associés.

Selon le plan établi, la construction de la ligne de métro N°2 Bên Thành-Tham Luong devrait débuter le 15 janvier 2026. Dès la finalisation du calendrier de lancement des travaux, le Comité populaire municipal a chargé les agences compétentes de déployer des projets TOD le long de l’axe concerné.

Les ministères et organismes concernés ont été mandatés pour revoir en urgence les plans d’aménagement, élaborer des esquisses de planification, estimer les coûts et allouer des fonds à la planification des projets de développement axés sur le transport en commun le long de la ligne de métro N°2.

Conformément à la feuille de route, l’ensemble des étapes - de la sélection des consultants à l’évaluation et à l’approbation des plans de zonage - devrait être réalisé entre janvier et août 2026. Un atout majeur des projets TOD le long de la ligne N°2 réside dans le fait que de nombreuses parcelles ont déjà été identifiées et peuvent être exploitées rapidement, sans difficultés majeures de libération foncière.

Le mécanisme de financement constituait un obstacle important par le passé, mais celui-ci est progressivement levé suite à l'adoption par l'Assemblée nationale de la résolution 98 amendée. Cette résolution autorise Hô Chi Minh-Ville à conserver 100% des recettes générées par l'aménagement du territoire dans les zones TOD et à les réinvestir directement dans les projets d'infrastructures de transport connexes.

Ben Gray, responsable des marchés de capitaux chez Knight Frank Vietnam, a qualifié ce nouveau mécanisme d'avancée positive. Selon lui, cette politique permet à la ville de réinvestir directement dans l'expansion et la modernisation des transports publics, créant ainsi un écosystème circulaire qui renforce la confiance des investisseurs dans les projets immobiliers liés aux transports tout en réduisant la dépendance au budget de l'État.

Phan Công Bang, directeur de l'Autorité de gestion des chemins de fer urbains (MAUR) de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que la simplification des procédures, une décentralisation accrue et une plus grande autonomie accordée à la ville et aux entreprises ont insufflé une nouvelle dynamique, attirant un intérêt croissant des investisseurs pour les projets de métro et de développement axé sur les TOD.

Grâce aux mécanismes désormais en place, la mise en œuvre simultanée des lignes de métro et des projets TOD est jugée à la fois réaliste et prometteuse. Cette approche devrait servir de modèle pour l’extension future du réseau, contribuant à l’objectif de mettre en service six lignes de métro urbain dans les cinq prochaines années.

