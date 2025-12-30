Un geste humanitaire exemplaire du gouvernement et du peuple polonais envers le Vietnam

Le 28 décembre, une cérémonie de réception d’un lot d’aide humanitaire du gouvernement polonais s’est tenue à l’aéroport international de Nôi Bài, à Hanoï, en soutien aux efforts de relèvement post-catastrophe dans la province vietnamienne de Dak Lak.

Ce lot comprend des articles de première nécessité tels que des couvertures, des tentes, des seaux, des bassines ainsi que des bandages tubulaires élastiques. Ces fournitures revêtent une importance concrète pour aider les populations sinistrées de Dak Lak à surmonter les conséquences des intempéries et à rétablir progressivement leurs conditions de vie.

Photo : VNA/CVN

L’ambassadeur du Vietnam en Pologne, Hà Hoàng Hai, a souligné qu’il s’agissait d’un geste hautement humanitaire du gouvernement et du peuple polonais, illustrant l’esprit de solidarité et l’amitié traditionnelle entre les deux nations. Il a également rappelé que cette aide revêt une signification particulière dans le contexte du 75ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Pologne.

Ces dernières années, le gouvernement et le peuple polonais ont accompagné le Vietnam face aux défis posés par les catastrophes naturelles et les crises sanitaires. Durant la pandémie de COVID-19, la Pologne a notamment figuré parmi les premiers pays de l’Union européenne à fournir une aide au Vietnam, avec près de 1,4 million de doses de vaccin AstraZeneca et plus de huit tonnes d’équipements médicaux, pour une valeur estimée à 3,6 millions de dollars.

VNA/CVN