Nghê An inhume les restes de martyrs rapatriés du Laos

La province de Nghê An (Centre) a organisé mardi 20 mai une cérémonie commémorative et funéraire pour les restes de 76 soldats volontaires et experts vietnamiens morts au Laos.

Les restes ont été retrouvés dans les provinces lao de Xaysomboun, Vientiane et Xiangkhouang par une équipe de rapatriement du commandement militaire provincial pendant la saison sèche 2024-2025.

Lors de la cérémonie qui s'est tenue au cimetière des martyrs de guerre du district de Nghi Lôc, le vice-président du Comité populaire provincial, Phùng Thanh Vinh, a déclaré qu'accomplissaient un noble devoir international et que de nombreux soldats volontaires et experts vietnamiens avaient héroïquement rejoint le peuple lao dans sa lutte pour la libération et l'indépendance nationales. Nombre d'entre eux ont sacrifié leur vie dans le pays, dont plus de 12.000 soldats tombés dans les trois provinces de Xaysomboun, Vientiane et Xiangkhouang.

À cette occasion, Phùng Thanh Vinh a remercié le Parti, le gouvernement et le peuple lao, en particulier ceux des trois provinces, pour leur soutien et leur protection aux soldats volontaires et experts vietnamiens, ainsi que pour l'attention qu'ils portent aux tombes des martyrs vietnamiens.

Sivilay Sengchaleun, vice-gouverneur de Xiengkhouang, représentant les dirigeants des trois provinces, a exprimé sa profonde gratitude au Parti, au gouvernement, à l'armée et au peuple vietnamiens pour leur soutien sincère, juste et précieux à la révolution lao.

Il a affirmé que l'amitié, la solidarité particulière et la coopération globale entre le Vietnam et le Laos continueront de s'épanouir.

La province de Nghê An et les trois provinces lao ont localisé et recueilli les restes de 12.740 soldats volontaires et experts vietnamiens qui ont donné leur vie au Laos pendant les guerres. De ce nombre, 1.680 ensembles de restes ont été identifiés avec des informations sur les noms et les villes d'origine des martyrs.

