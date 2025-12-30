La VNA confirme son statut de média multimédia de référence

L’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a organisé, le 30 décembre à Hanoï, des conférences de bilan du travail lié au Parti et des mouvements d’émulation pour l’année 2025, tout en lançant les tâches pour 2026. S’exprimant à cette occasion, la directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, a salué la solidarité et la résilience de l’ensemble du personnel, qui ont permis de surmonter des défis et d’accomplir les missions politiques assignées.

En 2025, l’Agence a consolidé son rôle en tant qu’organe de conseil stratégique auprès du Parti et de l’État. Elle a mené le bilan de la mise en œuvre de la Résolution N°18-NQ/TW relative à la rationalisation de la structure organisationnelle, et la mise en œuvre du décret N°27/2025/ND-CP du gouvernement sur les fonctions, les missions, les attributions et la structure organisationnelle.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, l’Agence a confirmé son statut de média multimédia de référence. Depuis le début de l’année jusqu’au 10 décembre 2025, elle a fourni 186.744 dépêches et 229.951 photos via son réseau de services d’information sur Internet aux organes de presse ainsi qu’aux organisations nationales et étrangères. Elle a déployé des campagnes d’information marquantes sur plusieurs activités commémoratives et développé plusieurs nouveaux produits d’information, notamment des contenus numériques multicanaux. Elle a également modernisé le portail d’information consacré aux congrès du Parti à tous les niveaux, en vue du XIVᵉ Congrès national du Parti, à l’adresse https://daihoidang.vn.

Les travaux techniques et la transformation numérique ont été intensifiés dans l’ensemble du secteur. Les activités de promotion et de communication extérieure ont également été renforcées. En outre, la VNA a remporté de nombreux prix élevés lors de concours de journalisme. Pour la première fois, elle a décroché deux premiers prix (dans les catégories reportage photo et article) aux Prix de l’Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique (OANA) en 2024.

Photo : VNA/CVN

En 2026, année marquée par le XIVᵉ Congrès national du Parti et les élections législatives, la VNA prévoit de concentrer ses ressources sur la communication stratégique. Selon sa directrice générale, Vu Viêt Trang, l’Agence poursuivra également la réorganisation de son appareil afin d’assurer une structure rationalisée, compacte, performante et efficace, tout en constituant un personnel "engagé et compétent".

S’agissant du travail lié au Parti, Vu Viêt Trang a insisté sur la tâche de bâtir un contingent de cadres et de membres du Parti dotés d’une solide stature politique et d’une éthique professionnelle irréprochable, et de renforcer la discipline en matière d’information.

En conclusion, la directrice générale a officiellement lancé le mouvement d’émulation pour 2026, appelant l’ensemble du personnel de la VNA à faire preuve d’une détermination accrue afin d’accomplir les missions assignées.

VNA/CVN