Développer le système portuaire maritime de Hô Chi Minh-Ville

Hô Chi Minh-Ville prévoit de former un groupe portuaire de transbordement international de grande envergure, avec pour ambition de devenir un centre logistique régional et mondial. À l’horizon 2030, les besoins totaux en capitaux pour son système portuaire maritime sont estimés à plus de 77.000 milliards de dôngs.

Le ministère de la Construction a récemment approuvé le plan de développement détaillé des zones terrestres et maritimes des ports maritimes de Hô Chi Minh-Ville pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050.

Selon le plan, d’ici 2030, le système portuaire maritime de Hô Chi Minh-Ville comptera entre 228 millions et 253 millions de tonnes de marchandises, et accueillera entre 170.600 et 184.400 passagers.

À cette étape, le système comptera entre 41 et 44 terminaux portuaires, incluant entre 89 et 94 quais.

Avec une vision jusqu’en 2050, le nombre de marchandises traitées par le système portuaire devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 3,5 à 3,8%, tandis que celui des passagers augmenterait en moyenne de 0,9 à 1% par an.

Durant cette période, l’investissement dans le terminal de transbordement international de Cân Gio à Hô Chi Minh-Ville, se poursuivra, afin de former, avec les terminaux de la zone de Cai Mep - Thi Vai, un groupe portuaire de transbordement international de grande échelle à portée régionale asiatique et internationale.

Le processus de relocalisation des ports situés sur la rivière Saïgon sera également achevé, en accord avec le développement de l’espace urbain de la ville.

Le système portuaire de Hô Chi Minh-Ville comprend les terminaux de Cat Lai - Phú Huu, rivière Saigon, Hiêp Phuoc, Nhà Bè, Long Binh, le terminal de transbordement international de Cân Gio, les ports potentiels du district de Cân Gio, les ports flottants, zones de mouillage d’attente, de refuge et d’abri contre les tempêtes.

Le plan définit également de manière claire le développement du terminal de transbordement international de Cân Gio.

Concrètement, d’ici 2030, le nombre de marchandises y transitant est estimé entre 22,8 et 57,6 millions de tonnes (équivalant à 2,4-4,8 millions de TEU).

La taille de ce terminal international devrait comprendre de 2 à 4 quais à conteneurs, d’une longueur totale comprise entre 1.016 et 2.016 mètres, pouvant accueillir des navires de 250.000 tonnes (24.000 TEU) ou plus selon les conditions techniques, répondant à la demande de transit de 22,8 à 57,6 millions de tonnes de marchandises (2,4-4,8 millions de TEU).

Par ailleurs, le plan insiste sur le fait que les nouveaux ports investis au sein du terminal international de Cân Gio devront garantir que le montant de marchandises importées et exportées du Vietnam manutentionné dans ces ports ne dépasse pas 20 à 25% du volume total transitant.

À l’horizon 2050, le terminal de transbordement international de Cân Gio est prévu pour se développer à environ 13 quais afin de répondre à la demande croissante de marchandises et au transit international de conteneurs.

Des ouvrages modernes, verts et numérisés

Selon les estimations du ministère de la Construction, la superficie totale des terres nécessaire à l’aménagement portuaire d’ici 2030 est d’environ 1.567 ha (sans comprendre les zones industrielles, logistiques liées aux ports).

La superficie totale des eaux à utiliser selon le plan est d’environ 43.400 ha d’ici 2030 (y compris les zones d’eau sous gestion mais non affectées à des ouvrages maritimes).

Le besoin total en capital d’investissement pour le système portuaire maritime de Hô Chi Minh-Ville d’ici 2030 est estimé à environ 77.452 milliards de dôngs, dont 2;952 milliards pour les infrastructures publiques maritimes, et environ 74 500 milliards de dôngs pour les terminaux portuaires.

Par ailleurs, le ministère de Construction a défini plusieurs projets prioritaires à investir dans les années à venir dans les ports maritimes de Hô Chi Minh-Ville, comme la priorité donnée à l’investissement dans le chenal d’accès pour les navires jusqu’à 250 000 tonnes vers le port de transbordement international de Cân Gio, en cohérence avec l’échelle des terminaux portuaires ; le développement de terminaux pour les croisières touristiques, les quais internationaux pour passagers, et des ports de plaisance liés aux zones dynamiques du tourisme.

Pour mettre en œuvre ce plan, le ministère de la Construction collaborera avec les ministères, secteurs et localités pour encourager les ports mutualisés dans les zones économiques, les zones et clusters industriels, afin d’optimiser l’investissement portuaire, l’utilisation des terres et des plans d’eau.

Le ministère prévoit également d’améliorer les mécanismes de mobilisation des ressources nationales et internationales pour développer les infrastructures portuaires, en exploitant les ressources foncières, aquatiques et les revenus issus de la location d’infrastructures.

Il encourage la participation des organisations et entreprises privées dans l’investissement et le développement des ports maritimes, en promouvant la socialisation de l’investissement.

Il pousse également les entreprises à partager la responsabilité de l’investissement et de la maintenance des infrastructures publiques portuaires comme partie intégrante de leurs projets d’exploitation.

En parallèle, le ministère promeut l’application des technologies modernes, la numérisation dans la construction, la gestion et l’exploitation portuaire. L’objectif est de renforcer l’usage de l’électricité, des énergies vertes ou d’autres solutions adaptées dans les ports nouveaux, modernisés ou existants, afin d’atteindre les standards de ports verts.

Le 16 janvier 2025, le vice-Premier ministre vietnamien Trân Hông Hà a signé la décision N°148 approuvant le projet d’investissement du Port de transbordement international de Cân Gio. L’objectif est de construire et développer un port à conteneurs et les services associés.

Le projet sera réalisé à Cù Lao Go Con Cho, dans le district de Cân Gio, à Hô Chi Minh-Ville, sur une superficie d’environ 571 ha.

Le capital d’investissement est d’au moins 50.000 milliards de dôngs, pour une durée d’exploitation de 50 ans à compter de la date de décision d’investissement.

