Plus de 13,7 milliards de dollars pour moderniser le système portuaire

Le Vietnam aura besoin d'environ 351,5 billions de dôngs (13,76 milliards de dollars) pour moderniser son système portuaire d'ici 2030, selon un plan détaillé pour les ports maritimes, les terminaux, les quais, les bouées d'amarrage et les zones d'eau pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050.

>> Le volume du fret via les ports maritimes augmente de 14% en neuf mois

>> Bà Ria-Vung Tàu mise sur les ports et la logistique pour doper sa croissance

>> Le port de Cân Gio ajouté au plan national de développement des ports maritimes

Photo : VNA/CVN

Sur ce montant total, environ 72,8 billions de dôngs seront consacrés aux infrastructures maritimes et le reste aux terminaux portuaires.

Le plan vise environ 33.800 ha de terres pour le développement portuaire d'ici 2030, y compris le terminal de transbordement international de Cân Gio et les zones industrielles et logistiques associées. Sur ce total, 17.300 ha seront consacrés aux opérations portuaires. La demande d'utilisation de la surface de l'eau est estimée à 606.000 ha.

Il accorde la priorité aux investissements dans des projets maritimes clés tels que la construction du canal de la rivière Vân Uc à Nam Dô Son, la modernisation et l'extension du canal maritime de Hai Phong et le dragage des canaux vers les ports de la région de Câm Pha et le mouillage de transbordement de Hon Net pour accueillir des navires jusqu'à 200.000 DWT.

Pour les terminaux portuaires, le plan encourage les investissements dans les ports maritimes potentiels tels que Vân Phong et Trân Dê.

VNA/CVN