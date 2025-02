Les ports maritimes vietnamiens mettent le cap sur l’environnement

Le Vietnam accélère le développement de ports maritimes écologiques et durables pour consolider sa position dans le commerce maritime international. Une stratégie en phase avec les engagements de l’Organisation Maritime Internationale (OMI), qui vise la neutralité carbone d’ici 2050.

>> Le port de Cân Gio ajouté au plan national de développement des ports maritimes

>> Plus de 13,7 milliards de dollars pour moderniser le système portuaire

Lancé en 2020, le plan vietnamien de développement des ports verts entre dans une phase décisive. L’accent est mis sur l’adaptation des réglementations encadrant la gestion, l’investissement et la construction des ports, afin de répondre aux exigences environnementales.

Pour obtenir le label "port vert", les infrastructures doivent intégrer des solutions écoresponsables: recours aux énergies renouvelables et aux carburants propres, numérisation des paiements et des documents, ainsi que l’utilisation de logiciels de gestion avancés. Une orientation qui, selon Pham Hoài Chung, président du conseil d’administration de la Compagnie générale de l’industrie navale (SBIC), s’inscrit pleinement dans les tendances du transport maritime mondial.

“Le Premier ministre a esquissé plusieurs orientations pour développer des ports maritimes plus respectueux de l’environnement. L’objectif: attirer des investisseurs afin de bâtir un réseau portuaire cohérent et durable. En misant sur cette modernisation, le Vietnam espère réduire les coûts logistiques et ainsi renforcer la compétitivité de ses entreprises à l’international”, explique-t-il.

Alors que le pays finalise les critères pour l'obtention du label "port vert" afin d'atteindre ses objectifs écologiques cette année, le Vietnam investit massivement dans la modernisation de ses infrastructures portuaires.

“Nous investissons massivement dans le développement des ports en eau profonde, avec une priorité donnée au port de transit international de Cân Gio, un projet stratégique visant à faire du Vietnam un acteur maritime majeur sur la scène régionale et internationale. En parallèle, nous poursuivons l’extension des quais 3 et 4 du port de Lach Huyên et le développement du port en eau profonde de Liên Chiêu à Da Nang”, indique Nguyên Canh Tinh, directeur général de la Compagnie maritime du Vietnam (VIMC).

La transition vers des ports verts repose également sur la transformation numérique. Le Dr Hoàng Hiêp, directeur général adjoint de Portcoast (Société de conseil en conception portuaire et technique maritime), souligne que la coopération entre entreprises portuaires et l’adoption de solutions technologiques intégrées sont essentielles pour renforcer la compétitivité du secteur. La connectivité permet aux ports vietnamiens d’accueillir des méga-porte-conteneurs.

Un exemple marquant est la collaboration entre le port de Tân Cang Cai Mep-Thi Vai et le port international de Cai Mep à Bà Ria-Vung Tàu, qui a permis d’augmenter la capacité opérationnelle sans construction supplémentaire.

“Le port en eau profonde Cai Mep - Thi Vai est un hub clé pour la zone économique de pointe du Sud. Grâce à notre interconnexion, nous avons pu accroître notre capacité de 400.000 TEU par an sans investissement dans de nouveaux quais, une avancée majeure pour le secteur portuaire”, précise Nguyên Xuân Ky, directeur général du port international de Cai Mep.

À Da Nang, la transformation numérique s’intensifie également, simplifiant et optimisant les opérations pour les clients.

“Le port de Da Nang accélère sa transformation numérique afin d’optimiser ses capacités, réduire les coûts et offrir des conditions plus avantageuses à ses clients. Désormais semi-automatisé, il permet aux entreprises de gérer leurs démarches à distance, simplifiant ainsi considérablement leurs opérations”, explique Trân Lê Tuân, directeur général du port de Da Nang.

Alors que 70% des nouveaux navires de commerce fonctionnent désormais aux carburants verts, le Vietnam entend accélérer cette transition pour non seulement accroître les revenus des entreprises portuaires, mais aussi consolider sa place dans le secteur maritime régional et optimiser la compétitivité de sa chaîne logistique.

VOV/VNA/CVN