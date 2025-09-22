Le PM appelle à adapter les critères d'éligibilité au logement social aux conditions locales

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé lundi, 22 septembre, à une révision et à un ajustement des critères de revenus pour l'éligibilité au logement social afin de refléter les réalités économiques et sociales de chaque localité.

Photo : VNA/CVN

Lors de la première session du Comité central de pilotage des politiques du logement et du marché immobilier, tenue en ligne avec différentes provinces, le Premier ministre a souligné que le logement est une priorité des politiques de bien-être social et a insisté sur la nécessité d'une étroite collaboration entre l'État, les collectivités locales et le secteur privé.

Dans son discours, le Premier ministre a affirmé qu'il était essentiel de garantir l'accès au logement à tous les citoyens et que les critères d'éligibilité au logement social devaient être réalistes, flexibles et différenciés selon les zones géographiques, en tenant compte des spécificités économiques de chaque région.

Selon les données présentées lors de la réunion, le marché immobilier national montre des signes de reprise. Au cours des neuf premiers mois de 2025, plus de 1.000 projets de logements commerciaux ont été enregistrés, dont 960 sont en construction, avec une offre dépassant 149.000 appartements et 249.000 maisons individuelles.

Parallèlement, 692 projets de logements sociaux sont en cours de réalisation, avec plus de 633.000 logements prévus. Parmi ceux-ci, 165 sont déjà achevés, contribuant ainsi à l'enrichissement du parc immobilier de plus de 110.000 logements. Plus de 334.000 logements insalubres ont également été supprimés à l'échelle nationale.

Le nombre total de transactions immobilières a atteint 430.000, en légère hausse par rapport à la même période l'an dernier. Si les appartements milieu de gamme se redressent dans les grandes villes, le marché foncier stagne.

Le solde créditeur alloué au secteur immobilier dépassait 151,4 milliards de dollars au 31 juillet, soit une augmentation de près de 17% par rapport à fin 2024, représentant près d'un quart du crédit national total.

Les programmes de prêts préférentiels pour le logement social ont enregistré des progrès significatifs. Le programme de plus de 1,13 milliard de dollars, financé par le gouvernement, a déboursé plus de 87 millions de dollars, tandis que le programme relevant du Décret 100 a déjà accumulé une dette de plus de 719,2 millions de dollars.

Photo : VNA/CVN

Cependant, d'importants défis subsistent. L'offre reste concentrée dans les segments moyen et supérieur, les logements abordables sont rares et de nombreux projets accusent des retards en raison d'obstacles juridiques, d'un manque de budget ou de capacités de mise en œuvre limitées des promoteurs.

Le Premier ministre a appelé à une accélération de la réforme administrative, à la réduction des formalités administratives inutiles et au renforcement de la décentralisation, notamment dans des domaines tels que le foncier, le logement et l'accès au crédit.

Il a également proposé des mesures visant à réduire le coût du logement, telles que la baisse du prix des terrains et des matériaux de construction, et l'amélioration des infrastructures publiques (routes, électricité, eau et télécommunications) afin de faciliter la création de nouveaux logements.

Il a souligné le rôle régulateur de l'État, notamment par le biais d'instruments financiers, notamment les impôts et les taxes, pour stabiliser les prix du marché.

Il a également souligné la nécessité de mettre en place des politiques de réduction des taux d'intérêt et d'allongement des durées de prêt hypothécaire, facilitant ainsi l'accès au logement des populations vulnérables.

Dans ce contexte, il a appelé à l'achèvement de la création du Fonds national du logement d'ici septembre 2025 et a exhorté les collectivités locales à allouer des ressources aux infrastructures et à un soutien financier aux acquéreurs de logements sociaux.

Le chef du gouvernement a soutenu les propositions du ministère de la Construction et d'autres entités, et a chargé le ministère, en collaboration avec les collectivités locales, de sélectionner des entreprises expérimentées, solvables et engagées socialement pour développer des projets pilotes de logements sociaux, en appliquant le principe du “partage des bénéfices et des riíques”.

VNA/CVN