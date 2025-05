Hô Chi Minh-Ville accélère son programme de logement social pour 2025 - 2030

Depuis le début du mandat en 2021, la ville a déjà achevé 2.745 logements sociaux. Avec une prévision de livraison de 2.874 logements supplémentaires d'ici la fin de l'année 2025, il lui reste à en construire 94.381 pour atteindre la cible fixée.

Photo : VNA/CVN

Le Comité populaire municipal est en train d'ajuster son programme de développement du logement pour la période 2021-2030 et d'élaborer un plan pour 2026-2030. L'objectif est d'augmenter progressivement le nombre de logements sociaux construits chaque année, en tenant compte de la réalité des procédures d'investissement et de construction. Concrètement, la ville prévoit de livrer 9.438 logements en 2026 (10 % de l'objectif restant), 14.157 en 2027 (15 %), 18.876 en 2028 (20 %), 23.595 en 2029 (25 %) et 28.315 en 2030 (30 %).

En 2025, le Service municipal de la construction de Hô Chi Minh-Ville prévoit d'achever quatre projets de logements sociaux, ce qui représente 2.874 appartements. Parallèlement, huit nouveaux projets seront lancés au cours de l'année, totalisant 7.945 appartements supplémentaires.

Face aux longs délais administratifs, qui peuvent prendre de trois à cinq ans pour finaliser un projet, le Comité populaire et les services compétents travaillent activement à lever les obstacles juridiques. L'Association immobilière de Hô Chi Minh-Ville recommande également la mise en place de politiques de soutien, comprenant des exonérations ou réductions fiscales pour les projets de logements sociaux destinés à la location, ainsi que des mécanismes de prêts préférentiels pour les maîtres d'ouvrage via la Banque des politiques sociales.

VNA/CVN