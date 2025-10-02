Le ministère de la Construction propose 18 entreprises pour le logement social

Le ministère de la Construction a recommandé au gouvernement 18 entreprises capables pour mener des projets de logements sociaux et a désigné 15 localités présentant la plus forte demande nationale.

Selon le ministère, les promoteurs sélectionnés doivent disposer d’une solide capacité financière pour mobiliser des fonds propres et des crédits pour des projets de grande envergure. Ils doivent posséder une expérience dans la construction de logements sociaux, de logements ouvriers, de logements en zone urbaine et de logements commerciaux, allant de quelques centaines à quelques milliers de logements.

Au-delà de leurs capacités techniques, les entreprises doivent également faire preuve de responsabilité sociétale, être disposées à accompagner le gouvernement dans la sécurité du logement et à investir dans le segment du logement social, peu rentable mais porteur.

Elles doivent également maintenir des systèmes de gestion professionnels couvrant le contrôle de la qualité, le progrès et la sécurité, conformément aux lois sur la construction et le logement.

La liste vise à garantir l’équilibre régional, en privilégiant les promoteurs capables de mettre en œuvre des projets dans des zones à forte demande, telles que Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Binh Duong, Dông Nai, Bac Ninh, Hai Phong, Quang Ninh et Dà Nang.

Les entreprises doivent également s’engager à participer à long terme au projet sur la période 2025-2030 et à établir une chaîne de valeur fermée, de la planification et de la conception à la construction, l’exploitation et la gestion des logements.

Parmi les promoteurs proposés figurent Vingroup, Sun Group, Viglacera, HUD, HANCORP, Becamex IDC, Vinaconex, Nam Long, Duc Manh, Kinh Bac, UDIC, TasecoLand, Cat Tuong, Thu Dô JSC, CCI et plusieurs sociétés dépendant du ministère de la Défense.

Parallèlement, le ministère a identifié 15 localités où la demande de logements sociaux est la plus forte. Il s’agit de Hô Chi Minh-Ville, Bac Ninh, Hanoi, Tây Ninh, Dông Nai, Phu Tho, Hung Yên, Hai Phong, Vinh Long, Dak Lak, Dà Nang, Nghê An, Thai Nguyên, Ninh Binh et Quang Tri.

Cela fait suite au document gouvernemental n°9142/VPCP-CN, daté du 25 septembre 2025, qui demande des investissements plus importants dans le logement social dans le cadre des objectifs de développement socio-économique du pays jusqu’en 2030.

