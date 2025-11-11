Lancement du Mois d'action pour l’égalité et la prévention des violences de genre

Le ministère de l'Intérieur, en coopération avec l'Entité des Nations unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (ONU Femmes), a lancé le 11 novembre à Hanoï le Mois d'action pour l'égalité des genres et la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre 2025, placé sous le thème : "Égalité des genres et sécurité pour les femmes et les filles à l'ère numérique".

Photo: VNA/CVN

L'événement a réuni plus de 400 délégués représentant des ministères, organismes gouvernementaux, missions diplomatiques, organisations internationales et ONG, en présence de Nguyên Thị Hà, vice-ministre de l'Intérieur et vice-présidente permanente du Comité national pour l'avancement des femmes vietnamiennes, et de Pauline Tamesis, coordinatrice résidente des Nations unies au Vietnam.

Nguyên Thi Hà a rappelé que l'égalité des genres constitue non seulement un objectif mais aussi un moteur du développement durable. Le Vietnam a bâti un cadre juridique et des politiques solides en ce sens.

En 2024, le pays s'est classé 39ᵉ sur 158 au classement mondial sur l'égalité de genres et la gouvernance, soit une progression de 32 places en deux ans. Les femmes occupent 30,26% des sièges à l'Assemblée nationale, un taux supérieur à la moyenne mondiale.

Dans le contexte de la transformation numérique, la vice-ministre a souligné l'importance d’assurer la sécurité des femmes et des filles face aux nouvelles formes de violence en ligne : escroquerie, chantage, harcèlement ou diffusion d'images sensibles.

Le thème de cette année met en lumière la nécessité d'une coordination intersectorielle pour promouvoir l'égalité des genres et prévenir les violences fondées sur le genre à l'ère numérique.

La vice-ministre Nguyên Thi Hà a appelé les ministères, organismes et organisations, tant au niveau central que local, à renforcer leurs ressources et à unir leurs efforts avec les organisations nationales et internationales afin de fournir un appui technique, mettre en œuvre des programmes et organiser des activités visant à promouvoir la sensibilisation et l'action en faveur de l'égalité des genres à l’ère numérique.

VNA/CVN