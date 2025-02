Rationaliser l’appareil d’État : une aspiration de longue date du peuple

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné que la politique de rationalisation de l’appareil d’État bénéficie du soutien unanime du peuple, des institutions et de l’Assemblée nationale. Sa mise en œuvre se déroule de manière rapide et efficace, confirmant ainsi la justesse de cette orientation.

Selon le secrétaire général, pour assurer le développement du pays, il est impératif de mener à bien deux missions essentielles : stimuler la croissance économique tout en améliorant le niveau de vie des citoyens et en répondant à leurs besoins croissants dans tous les domaines.

Pour atteindre ces objectifs, il est indispensable de disposer d’un appareil d’État rationalisé, performant et efficace, avec une répartition claire et appropriée des fonctions et responsabilités.

À cet égard, le secrétaire général estime que la première priorité est de structurer l’appareil d’État et d’établir un cadre juridique garantissant une mise en œuvre unanime à travers toute la société. Parallèlement, il est essentiel d’affecter des cadres compétents afin d’améliorer l'efficience et l'efficacité de l'application des lois.

Le secrétaire général a rappelé que les résolutions du Comité central, adoptées lors des précédents mandats, avaient déjà mis en évidence les lacunes de l’appareil d’État, jugé trop lourd et peu efficace. La Résolution N°18 du Comité central du 12e mandat a réaffirmé ce constat.

Lors du 13e mandat, le Parti a dressé le bilan de cette résolution et a observé que de nombreuses réformes restaient inachevées. La période actuelle constitue donc "une opportunité en or" pour rationaliser l’appareil d’État. Dans ce processus, le Parti et l’État ont mené des recherches approfondies et se sont inspirés des expériences internationales.

Le secrétaire général a également souligné la nécessité d’améliorer le système juridique et administratif. Il a insisté sur l’importance du développement humain, moteur du progrès national, en mettant l’accent sur les intérêts des citoyens et sur le renforcement de leur rôle en tant qu’acteurs de la société.

Enfin, il a affirmé que seule une croissance économique soutenue permettrait au pays de disposer des ressources nécessaires pour protéger la Patrie et mettre en œuvre les politiques du Parti et de l’État. Si plusieurs solutions peuvent être envisagées pour atteindre cet objectif, il demeure essentiel de garantir un appareil d’État fonctionnel, efficace et efficient.

VNA/CVN