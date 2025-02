De nombreuses grandes entreprises françaises veulent investir au Vietnam et dans l’ASEAN

>> Faciliter l'introduction en bourse des entreprises d'investissement direct étranger

>> Près de 200 projets d'investissement dans les ZI et ZE de Quang Tri

>> Le Vietnam s’attend à une vague de capitaux étrangers en 2025

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de l’événement, le vice-ministre de l’Information et des Communications, Bùi Hoàng Phuong, a salué l'organisation de cet événement, affirmant qu'il s'agissait d’une activité pratique visant à consolider et renforcer la coopération entre l'ASEAN et la France, ainsi qu’entre l'ASEAN et l'UE, deux régions économiques majeures du monde. Cela intervient dans le contexte de l’organisation par la France du Sommet pour l'action sur l'IA, afin de promouvoir l’innovation et la réindustrialisation et de prendre la tête dans des domaines clés liés à l'IA.

Soulignant les avantages particuliers du Vietnam, tels que la stabilité politique, la grande détermination des dirigeants vietnamiens à promouvoir le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, ainsi que sa situation géographique favorable en tant que porte d’entrée vers l’ASEAN, le vice-ministre Bùi Hoàng Phuong a aussi mentionné les bonnes relations traditionnelles entre le Vietnam et la France. Cela contribuera non seulement à promouvoir la coopération avec la France, mais aussi à renforcer les relations entre les pays de l'ASEAN et la France. Le vice-ministre espère que, dans un avenir proche, de nombreuses grandes sociétés et entreprises françaises investiront au Vietnam, mais aussi dans l’ASEAN en général.

Le Vietnam invite toujours les entreprises et les investisseurs à coopérer et à développer des affaires à long terme, en s’engageant à être un partenaire fiable et à garantir un environnement politique stable. Il est également déterminé à créer des conditions favorables pour que les investisseurs français et européens puissent se développer de manière durable et mutuellement bénéfique, avec un objectif d’efficacité maximale, notamment dans la coopération pour le développement de l’infrastructure numérique et des technologies numériques, en particulier l’IA. Cela créera une dynamique forte de développement pour la région et le monde, a affirmé le vice-ministre Bùi Hoàng Phuong.

Photo : VNA/CVN

Selon le ministre délégué chargé du Commerce extérieur et des Français de l’étranger, Laurent Saint-Martin, le forum vise à aider les entreprises françaises à mieux comprendre le potentiel du marché de l’Asie du Sud-Est en général, et du Vietnam en particulier, afin qu'elles puissent rechercher et saisir les opportunités d’affaires dans cette région.

Le Vietnam, avec près de 100 millions d’habitants, une classe moyenne en pleine croissance et une jeunesse désireuse de mieux comprendre le potentiel et les atouts de la France et de l’Europe, constitue un marché attractif. Pour en tirer parti, les entreprises françaises doivent se rendre au Vietnam, rencontrer les importateurs et consommateurs vietnamiens, créer des liens commerciaux et établir des partenariats, a indiqué Laurent Saint-Martin.

Sur le plan diplomatique, il a rappelé que la France et le Vietnam ont établi un partenariat stratégique en octobre dernier, et que cette relation doit maintenant se concrétiser à travers des contrats commerciaux et des visites spécifiques.

De son côté, Adam Koulaksezian, directeur exécutif de la Chambre de Commerce et d’Industrie franco-vietnamienne (CCIFV), a souligné que la France compte actuellement plus de 300 entreprises opérant au Vietnam, principalement dans les secteurs de la médecine, des cosmétiques, de l’agroalimentaire, des équipements et de l’aviation. Cependant, de nombreux domaines demeurent propices à une coopération accrue entre les deux pays, tels que la transformation numérique, l’intelligence artificielle, et la recherche d'opportunités pour connecter les entreprises françaises et vietnamiennes.

Photo : VNA/CVN

L’ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, a exprimé l’espoir que ce forum permettrait aux partenaires français et vietnamiens de mieux se comprendre, d’identifier plus clairement les domaines prioritaires, et de créer des opportunités concrètes pour mettre en œuvre les souhaits et visions des deux pays dans le cadre de leur partenariat stratégique global.

Cela inclut de nouveaux domaines comme le numérique, l’intelligence artificielle, les infrastructures de l’information, les énergies renouvelables et le développement durable.

VNA/CVN