Supprimer les obstacles aux activités scientifiques, technologiques et d'innovation

Photo : VNA/CVN

Ce projet de résolution, composé de quatre chapitres et 20 articles, propose notamment des mécanismes d'autonomie pour les organisations de recherche scientifique et technologique, l'exonération de responsabilité civile en cas de dommages à l'État lors de la réalisation de projets de recherche et de développement technologique, ainsi que des principes pour l'allocation budgétaire et le financement public des missions scientifiques et technologiques.

Au cours des discussions, les députés ont convenu de soumettre ce projet à l'Assemblée nationale pour examen et décision, conformément à la Résolution No 57-NQ/TW du Bureau politique, afin de surmonter rapidement les difficultés dans ce domaine, créant ainsi une dynamique pour promouvoir le développement socio-économique du pays afin d'atteindre les objectifs fixés en 2025 et les années suivantes.

Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a salué les efforts du ministère de la Science et de la Technologie, du ministère de l'Information et de la Communication, ainsi que de la Commission de la Science, de la Technologie et de l'Environnement de l'Assemblée nationale pour la préparation rapide de ce projet de résolution.

Il a insisté sur l'importance d'accorder une attention particulière aux questions urgentes mentionnées dans la Résolution No57, en intégrant rapidement les mesures éprouvées et réalisables dans les résolutions pour une mise en œuvre effective.

VNA/CVN