L’Assemblée nationale débat de plusieurs projets de loi et résolutions

Les députés de la XV e Assemblée nationale (AN) débattent en groupes de plusieurs projets de loi et résolutions importants le 13 février dans le cadre de leur 9 e session extraordinaire.

Le matin, les députés débattent du projet de loi sur l’organisation du gouvernement (révisé), du projet de loi sur l’organisation du gouvernement local et d’un projet de résolution portant sur un certain nombre de questions liées à la restructuration de l’appareil d’État.

Photo : VNA/CVN

L’après-midi, ils discuteront de la proposition et du rapport de vérification de la politique d’investissement pour le projet de chemin de fer Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, ainsi que de ceux d’un projet de résolution pour le pilotage de mécanismes et de politiques spéciaux pour développer les réseaux ferroviaires urbains à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville. La séance s’est terminée par un débat sur le projet de loi sur la promulgation des documents juridiques (révisé).

La proposition du gouvernement sur la politique d’investissement pour le projet ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong vise à construire une nouvelle ligne ferroviaire moderne et intégrée pour répondre à la fois aux besoins de transport intérieur et aux liaisons ferroviaires internationales entre le Vietnam et la Chine.

Le projet devrait jouer un rôle clé dans la promotion d’un développement socio-économique rapide et durable, en renforçant le potentiel économique du corridor Lào Cai - Hanoï - Hai Phong et en garantissant une intégration efficace avec les réseaux ferroviaires nationaux et internationaux.

Le projet répondra également aux préoccupations en matière de sécurité nationale, d’environnement et de changement climatique, tout en soutenant les efforts plus larges d’industrialisation et de modernisation du Vietnam.

Le gouvernement a suggéré à l’Assemblée nationale d’approuver la politique d’investissement avec la ligne ferroviaire s’étendant de la frontière entre la nouvelle gare de Lào Cai et la gare de North Hekou en Chine, jusqu’à la zone portuaire de Lach Huyên.

Photo : VNA/CVN

La ligne principale aura une longueur d’environ 390,9 km, avec 27,9 km supplémentaires couverts par trois lignes secondaires. Le projet s’étendra sur neuf provinces et villes : Lào Cai, Yên Bai, Phu Tho, Vinh Phuc, Hanoï, Bac Ninh, Hung Yên, Hai Duong et Hai Phong.

Le projet comprend la construction d’une nouvelle ligne de chemin de fer électrifiée à voie unique d’un écartement de 1.435 mm, conçue pour le transport de passagers et de marchandises. La ligne principale aura une vitesse de conception de 160 km/h, la section traversant Hanoï étant conçue pour 120 km/h. Les lignes de raccordement et secondaires seront conçues pour 80 km/h.

Le besoin en terrain estimé pour le projet est d’environ 2.632 ha. Il sera financé par des investissements publics, avec un coût total préliminaire d’environ 203,23 billions de dôngs (7,49 milliards d'USD).

VNA/CVN