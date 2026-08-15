Incendies en Espagne : les restes des premiers rois de l'Aragon sauvés des flammes

Les pompiers espagnols ont sauvé des flammes vendredi 14 août un monastère historique dans le Nord-Est de l'Espagne qui abrite les dépouilles de monarques médiévaux évacuées d'urgence jeudi 13 août devant la progression d'un important incendie dans la région de l'Aragon.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Des pompiers ont transporté les ossements des premiers rois du royaume médiéval d'Aragon dans de grandes boîtes en plastique transparentes, ainsi que différents objets historiques, pour les mettre en sécurité, selon des images diffusées par l'Unité militaire d'urgence (UME), tandis que le feu faisait rage sur les collines alentours.

"À la dernière minute, nous avons réussi à sauver des biens d'une valeur historique inestimable pour cette région et pour toute l'Espagne", a déclaré aux médias le chef de l'unité de l'UME mobilisée sur ce sinistre, Javier Marcos.

"Je ne sais pas comment l'incendie va évoluer; c'est pourquoi nous avons toujours des équipes déployées sur place pour protéger les deux monastères", a-t-il ajouté.

Un site classé au patrimoine mondial

Le feu s'est déclaré plus tôt dans la semaine et s'est propagé jeudi 13 août vers les deux monastères de San Juan de la Peña, emblématiques de l'Aragon et dont le plus ancien date du Xe siècle, nichés dans une zone montagneuse et accidentée proche de la frontière française.

Photo : AFP/VNA/CVN

Ce site historique, classé par l'UNESCO au patrimoine mondial, est proche des chemins empruntés pour le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle et attire environ 100.000 visiteurs par an.

"Ce sont nos racines, c'est là que se trouve notre histoire", a insisté à la télévision publique espagnole un des responsables de l'ordre religieux chargés des deux monastères, Felix Longas, soulignant qu'un changement de direction du vent avait contribué à contenir les flammes.

Les autorités régionales ont signalé que plus de 10.000 ha avaient été touchés par l'incendie, sans préciser la surface brûlée ; environ 850 personnes ont dû être évacuées des villages alentours.

Le président de l'Aragon, Jorge Azcon, n'a pas exclu de nouvelles évacuations et a informé que trois avions de lutte contre les incendies pourraient arriver de France afin de venir en aide aux 500 pompiers mobilisés pour lutter contre ce sinistre.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'Espagne, en première ligne du réchauffement climatique, a connu un début d'été marqué par plusieurs incendies dévastateurs qui ont contraint des milliers de personnes à évacuer les zones concernées, notamment dans le Centre de son territoire.

L'un a ravagé environ 50.000 ha dans la région d'Avila à l'ouest de Madrid et est considéré comme le plus important que l'Espagne ait connu dans son histoire récente.

Vendredi 14 août, la région de l'Aragon se trouvait en alerte orange pour la chaleur, avec des températures ayant atteint 37 degrés dans la zone de l'incendie.

Les flammes ont réduit en fumée plus de 283.000 ha en Espagne depuis le début de l'année, selon le Système européen d'information sur les feux de forêt (Effis), après une année record en 2025 pendant laquelle près de 400.000 ha avaient brûlé.

AFP/VNA/CVN