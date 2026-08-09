L'Espagne commence les contrôles aux frontières aux voyageurs venant d'Italie

L'Espagne a commencé samedi 8 août à effectuer des contrôles temporaires aux frontières, à ses ports et aéroports, pour les voyageurs en provenance d'Italie, première journée d'application de cette réponse aux mesures similaires imposées par Rome après l'afflux de migrants à Ceuta.

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Photo : AA/VNA/CVN

Ces contrôles sur les liaisons aériennes et maritimes, entrés en vigueur samedi à partir de minuit jusqu'au 7 septembre, sont effectués "de manière aléatoire", en se concentrant particulièrement "sur les passagers qui sont ressortissants de pays tiers, afin de vérifier le respect des exigences prévues par le Code frontières Schengen", a précisé samedi 8 août le ministère de l'Intérieur.

Lors des vols contrôlés, qui ne concernent ni tous les vols ni tous les passagers, les agents effectuent les vérifications à la sortie de la passerelle menant hors de l'avion, sans perturber le flux des passagers, a-t-il ajouté.

"Je ne vois pas beaucoup le mot diplomatie utilisé dans ces décisions, ni de la part du gouvernement italien ni de la part du gouvernement espagnol", a déclaré à l'AFPTV Maria Celeste Grillo, une touriste italienne de 36 ans venant tout juste d'atterrir à l'aéroport madrilène de Barajas.

Bien qu'elle n'ait pas vu de contrôles à l'arrivée de son vol, elle a jugé "triste" la mise en oeuvre de ces mesures.

Cette rare brouille entre deux alliés de l'UE et de l'Otan intervient après que 72.000 migrants ont franchi la frontière depuis le Maroc vers le territoire espagnol de Ceuta, en Afrique du Nord, la semaine dernière, lors d'un mouvement d'une ampleur sans précédent.

Des scènes vivement critiquées par d'autres pays de l'UE partisans d'une ligne dure sur l'immigration irrégulière et la protection des frontières extérieures de l'UE, parmi lesquels la Première ministre italienne d'extrême droite Giorgia Meloni.

Le gouvernement italien a assuré vendredi n'avoir "en aucun cas l'intention de revenir sur la décision de suspendre l'application de l'accord de Schengen (de libre circulation des personnes, ndlr) aux ressortissants de pays tiers en provenance d'Espagne, au moins jusqu'au 15 août".

Le gouvernement espagnol a fustigé cette mesure, qualifiée "d'inéquitable, contraire aux intérêts de l'UE et discriminatoire pour la population espagnole".

Le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a communiqué samedi 8 août à l'Union européenne la décision prise par le gouvernement espagnol.

"Les autorités espagnoles suivent avec attention l'évolution de la situation migratoire dans l'espace Schengen et, en particulier, la pression migratoire constatée sur la route de la Méditerranée centrale qui affecte la République italienne et ses effets sur différents États membres", a-t-il indiqué.

Le commissaire européen aux Affaires intérieures et aux Migrations, Magnus Brunner, a confirmé avoir été en contact samedi avec les ministres de l'Intérieur espagnol et italien.

"Tous deux ont confirmé que les contrôles aux frontières intérieures sont temporaires", s'est-il voulu rassurant.

"J'ai souligné les progrès que nous avons accomplis dans la lutte contre l'immigration clandestine et le fait que la confiance entre les États membres est notre atout le plus précieux", a écrit M. Brunner sur X.

Il a également indiqué que les autorités espagnoles avaient donné l'assurance que les événements de Ceuta "n'auraient pas d'effet durable sur l'espace Schengen".

"L'Italie laisse entendre que les contrôles pourraient être levés prochainement", s'est-il dit confiant.

AFP/VNA/CVN