Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm

Nécessité d'unifier la pensée pour passer résolument de la parole à l'action

Afin de traduire l’esprit et la portée de la Résolution du XIVᵉ Congrès national du Parti en un programme d’action unifié pour l’ensemble du Parti, de la population et de l’armée, le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que les réalisations du pays dépendront toujours des périodes où des politiques appropriées seront mises en œuvre avec détermination, cohérence et efficacité.

C’est ce qu’a affirmé le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, lors de la Conférence nationale consacrée à l’étude et à la mise en œuvre de la Résolution du XIVᵉ Congrès du PCV, tenue le 7 février à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Revenant sur près de 80 ans de construction nationale, dont 40 ans de Renouveau, le leader du Parti a affirmé que la décision du Parti d’engager le Renouveau a été un choix juste, à la fois d’envergure historique et de portée contemporaine, issu de la réalité du pays et du courage politique d’un parti révolutionnaire authentique, capable de regarder la vérité en face et d’innover dans l’intérêt du peuple et de la nation.

Le secrétaire général a insisté sur le fait que l’enjeu central de la période actuelle ne réside plus dans la démonstration de la justesse de la ligne politique, mais dans la capacité à réformer en profondeur la pensée du développement, le modèle de croissance et, surtout, les méthodes d’organisation et d’exécution. Le principal goulot d’étranglement, a-t-il précisé, ne tient pas aux orientations stratégiques, mais à leur traduction en résultats concrets et mesurables.

Pour répondre aux exigences de plus en plus élevées du processus de développement du pays dans cette nouvelle phase, To Lam a appelé à une unification claire et sans ambiguïté de la pensée, orientée vers un passage résolu de "dire" à "agir", et de la prise de conscience à la mise en œuvre effective.

Il a exhorté à éradiquer définitivement les pratiques consistant à "beaucoup dire mais peu faire", à "bien parler mais mal agir" ou à "ne pas joindre l’acte à la parole", ainsi que les méthodes de travail bureaucratiques et formalistes. Chaque organisation du Parti, chaque cadre et chaque membre du Parti, en particulier les dirigeants, doit montrer l’exemple en transformant les décisions politiques en réalités tangibles.

Photo : VNA/CVN

La Résolution du XIVᵉ Congrès fixe des objectifs stratégiques pour la nouvelle phase de développement du pays et exige de renforcer la capacité à les concrétiser au bénéfice direct de la population. À cet effet, le secrétaire général a identifié cinq leviers décisifs : renforcer les capacités institutionnelles et concrétiser la résolution en politiques et en lois ; réformer les méthodes d’exécution et renforcer la discipline de mise en œuvre ; faire de l’efficacité du développement et de la satisfaction de la population le critère suprême d’évaluation ; bâtir une équipe de cadres compétents, audacieux et responsables ; et associer l’application des résolutions au renouvellement du mode de direction du Parti et à l’amélioration de la gouvernance nationale.

Il a également souligné le rôle central des organes du Parti au niveau central dans l’orientation et le contrôle de l’exécution, ainsi que le rôle législatif et de supervision suprême de l’Assemblée nationale. Le gouvernement, les ministères et les secteurs sont appelés à passer d’une logique de formulation des politiques à une mise en œuvre jusqu'au bout, fondée sur des résultats concrets.

Les autorités locales, quant à elles, doivent devenir la ligne de front de l’application des résolutions. Le secrétaire général les a appelées à ne pas dépendre excessivement du niveau central ni à reproduire mécaniquement des modèles existants, mais à faire preuve d’autonomie, de créativité et de sens des responsabilités. Tout retard dans les réformes ou tout gaspillage de ressources engagera directement la responsabilité des dirigeants concernés devant le Parti et le peuple.

Le secrétaire général a appelé, dès l’issue de la Conférence, les comités du Parti à tous les niveaux, les organisations du Parti, les autorités, le Front de la Patrie et les organisations sociopolitiques à traduire rapidement la Résolution du XIVᵉ Congrès en programmes et plans d’action adaptés à leurs fonctions, missions et réalités locales. Il a insisté sur la nécessité d’identifier clairement les tâches immédiates et les axes de percée prioritaires, de joindre l’acte à la parole et de mettre en œuvre les décisions jusqu’au bout afin d’obtenir des résultats concrets.

VNA/CVN