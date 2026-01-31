XIVe Congrès du Parti : de grandes aspirations, des pas sûrs

Après cinq jours de travaux intensifs, le XIV e Congrès du Parti s’est achevé le 23 janvier à Hanoï. Le pays s’engage dans une nouvelle ère d’essor national, portée par la convergence entre volonté politique et adhésion populaire, transformant les orientations en actions concrètes et efficaces.

>> XIVᵉ Congrès du Parti : confiance internationale et attentes élevées

>> XIVe Congrès du Parti : le Vietnam à l’aube d’un nouvel essor

>> Toute la crédibilité portée vers le XIVe Congrès du Parti

Photo : VNA/CVN

La séance de clôture a été menée sous l’égide du Premier ministre Pham Minh Chinh, au nom du Présidium du congrès. Les 1.586 délégués, représentant plus de 5,6 millions de membres du Parti dans l’ensemble du pays, ont apporté au congrès la volonté et l’espoir de tout le Parti, de l’Armée et du Peuple.

Au nom du secrétariat du congrès, le vice-président de la Commission centrale de sensibilisation, d’éducation et de mobilisation des masses, rédacteur en chef du journal Nhân Dân (Le Peuple), également président de l’Association des journalistes vietnamiens, Lê Quôc Minh, a présenté une liste des partis politiques, des organisations internationales et régionales, des personnalités, des organisations populaires et des associations de Vietnamiens résidant à l’étranger ayant adressé des messages de félicitations au congrès. Ces messages ont salué de manière positive et globale le rôle dirigeant du Parti communiste du Vietnam (PCV) ainsi que l’orientation du développement du pays dans la nouvelle période, affirmant la position et les contributions croissantes du pays sur la scène internationale.

Au nom du Présidium, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a présenté les résultats du premier plénum du Comité central du Parti du XIVe mandat, indiquant que celui-ci avait élu le Politburo, le Secrétariat, la Commission centrale de contrôle du Parti du XIVe mandat ainsi que son président.

Avec un taux de voix absolu (180 voix sur 180 votants), le Comité central du Parti du XIVe mandat a élu le camarade Tô Lâm, secrétaire général du Comité central du Parti du XIIIe mandat, au poste de secrétaire général du Comité central du Parti du XIVe mandat.

Le Comité central du Parti du XIVe mandat a également élu le Secrétariat, composé de 13 membres, dont 10 du Politburo désignés par ce dernier et trois élus lors du premier plénum du Comité central du Parti du XIVe mandat.

Photo : VNA/CVN

Sur recommandation du Comité central du Parti, le Politburo du XIVe mandat a nommé Trân Câm Tu, membre du Politburo, au poste de permanent du Secrétariat du Comité central du Parti du XIVe mandat.

Le Comité central a approuvé la composition de la Commission centrale de contrôle du Parti du XIVe mandat ainsi que la reconduction de Trân Sy Thanh au poste de président de cette commission.

S’exprimant après la présentation officielle des 200 membres du Comité central du Parti du XIVe mandat devant le congrès, le secrétaire général Tô Lâm a souligné qu’il s’agissait “d’un grand honneur et d’une lourde responsabilité” devant le Parti et le Peuple, affirmant en même temps sa détermination à se consacrer pleinement, de toutes ses forces et de tout son esprit, au service de la noble cause du Parti, de la révolution et du Peuple.

“Le Comité central du Parti du XIVe mandat poursuivra la construction d’un Parti intègre et solide, préservera l’unité et la cohésion internes, renforcera la discipline du Parti et l’État de droit, perfectionnera les mécanismes de contrôle du pouvoir et mènera avec détermination la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines”, a-t-il indiqué.

“Devant le Parti et devant le Peuple, nous nous engageons à rester unis, à travailler avec sérieux, à agir avec détermination et à aller jusqu’au bout de nos efforts pour être dignes de la confiance du Parti, du Peuple et des délégués, afin de diriger avec succès la mise en œuvre de la Résolution du XIVe Congrès national du Parti et de conduire le pays vers un développement puissant et prospère dans une nouvelle ère”, a-t-il affirmé.

Lors de la séance de clôture, les délégués ont également adopté par vote la Résolution du XIVe Congrès du Parti, précisant que le Congrès approuve les contenus fondamentaux de l’évaluation de la mise en œuvre de la Résolution du XIIIe Congrès, les résultats du bilan de certaines questions théoriques et pratiques de l’œuvre de Renouveau selon l’orientation socialiste au Vietnam au cours des 40 dernières années, ainsi que le bilan de 15 ans d’application des Statuts du Parti (2011-2025), tels que présentés dans les documents du Comité central du Parti du XIIIe mandat soumis au XIVe Congrès.

Animés par la volonté et l’aspiration au développement, la construction de l’avenir, l’esprit de renouveau, de grands efforts et d’actions résolues, l’ensemble du Parti, du Peuple et de l’Armée ont uni leurs forces pour mettre en œuvre avec succès la Résolution du XIIIe Congrès. Le Parti a fermement conduit le pays à continuer d’obtenir des résultats très importants, globaux et marquants, avec de nombreux points saillants.

En présentant la vision et les orientations de développement, la Résolution souligne que les objectifs du développement consistent à préserver avec détermination et constance un environnement de paix et de stabilité ; à assurer un développement rapide et durable du pays, tout en protégeant fermement la Patrie ; à améliorer et à élever de manière globale les conditions de vie du Peuple ; à renforcer l’autonomie stratégique, la résilience et la confiance en soi, afin d’avancer résolument dans la nouvelle ère de la nation ; à atteindre l’objectif de faire du Vietnam, d’ici 2030, un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire de la tranche supérieure ; et à concrétiser, à l’horizon 2045, la vision d’un pays développé à revenu élevé, pacifique, indépendant, démocratique, riche, puissant, prospère, civilisé et heureux, avançant résolument vers le socialisme.

Parmi les principaux objectifs et indicateurs de développement pour la période quinquennale 2026-2030 fixés par le Congrès figurent un taux de croissance annuel moyen du Produit intérieur brut (PIB) de 10% ou plus ; un PIB par habitant d’environ 8.500 dollars d’ici 2030.

Photo : VNA/CVN

La Résolution définit 12 orientations de développement du pays pour la période 2026-2030, mettant notamment l’accent sur la poursuite d’un renouveau vigoureux de la pensée et de l’action, la promotion des percées stratégiques, la création d’un nouvel écosystème de développement et l’amélioration constante du niveau de vie et du bonheur du Peuple.

Cinq missions prioritaires du XIVe mandat et trois percées stratégiques prioritaires à mettre en œuvre au cours du mandat ont été identifiées. Les percées concernent les institutions de développement, les ressources humaines et la construction des infrastructures économiques et sociales.

Dans son discours de clôture, le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que l’esprit qui animait tout au long du XIVe mandat du Congrès national du Parti était l’autonomie stratégique, la saisie des opportunités, la synergie d’action pour relever tous les défis, l’impulsion de l’aspiration au développement ; la transformation de la volonté en action, des décisions politiques en résultats concrets, l’accompagnement de la parole à l’acte immédiat, correct, résolu et efficace.

Photo : VNA/CVN

Selon lui, le XIVe Congrès national du Parti a réaffirmé une fois de plus cette vérité : la direction du Parti est le facteur déterminant de toutes les victoires de la révolution vietnamienne ; la politique de rénovation du Parti est juste, créative et conforme aux lois objectives.

Le chef du Parti a fait savoir que le Congrès a chargé le Comité central du Parti du XIVe mandat de faire le bilan de 40 ans de mise en œuvre du Programme d’édification du pays en période de transition vers le socialisme, de 100 ans de direction du Parti (1930-2030) à l’égard de la révolution vietnamienne et des orientations du développement national pour les 100 prochaines années (2030-2130).

Il a exprimé sa sincère et profonde gratitude aux partis politiques, aux organisations et aux amis internationaux qui ont assisté aux séances d’ouverture et de clôture, qui ont envoyé des télégrammes et des lettres de félicitations au congrès et qui ont témoigné de leurs sentiments amicaux, affectueux et solidaires envers le Parti, le Peuple et la nation vietnamiens.

“Le Vietnam poursuit avec constance sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de coopération et de développement ; d’être un ami et un partenaire fiable, un membre actif et responsable de la communauté internationale ; prêt à renforcer sa coopération avec les pays et les partenaires pour construire ensemble la paix, consolider la stabilité, élargir la coopération, partager la prospérité et contribuer à un avenir durable pour la région et le monde”, a-t-il affirmé.

Tô Lâm a appelé l’ensemble du Parti, du Peuple, de l’Armée et des compatriotes vietnamiens résidant à l’étranger à faire valoir au maximum l’esprit patriotique, le sens des responsabilités citoyennes et l’aspiration au développement afin d’œuvrer à l’édification d’un Vietnam pacifique, indépendant, démocratique, prospère, civilisé et heureux, progressant à pas fermes sur la voie du socialisme.

Au nom du Congrès, il a appelé l’ensemble du Parti, du Peuple et de l’Armée, ainsi que les Vietnamiens résidant à l’étranger, à exalter l’esprit patriotique, le sens des responsabilités civiques et l’aspiration au développement. Il a exhorté chaque organisme, unité, organisation et chaque citoyen à commencer par des actions concrètes afin de contribuer au développement quotidien du pays, à l’amélioration constante du niveau de vie et du bonheur du Peuple, et à faire du Vietnam une nation toujours plus forte, capable de se tenir aux côtés des grandes puissances du monde, conformément au vœu le plus cher du Président Hô Chi Minh.

Phuong Nga/CVN