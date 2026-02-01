Concrétiser l’aspiration à un Vietnam puissant

À l’issue du XIV e Congrès national du Parti, une vision stratégique claire s’affirme pour le développement du pays. Unissant volonté politique et aspirations populaires, le Vietnam entre résolument dans une nouvelle ère de croissance durable, inclusive et rayonnante.

>> XIVe Congrès du Parti : une vision stratégique pour l’essor du Vietnam dans la nouvelle ère

>> Un élan de confiance pour la communauté vietnamienne d’outre-mer

>> Des chercheurs internationaux saluent la vision stratégique du Vietnam

>> Le Vietnam émerge comme un nouveau moteur de croissance de la région

>> EVFTA : le potentiel de développement demeure toujours considérable

Porté par l’élan de la destinée nationale, par la volonté du peuple et par une confiance lumineuse en l’avenir, le XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), placé sous le thème “Solidarité - Démocratie - Discipline - Percée - Développement”, s’est clôturé avec un franc succès le 23 janvier 2026. Cet événement politique majeur a ouvert une vision stratégique pour le parcours de développement à long terme de la nation. La portée profonde du Congrès réside dans la responsabilité historique de prendre des décisions d’envergure, véritables “tremplins”, afin de mener à bien les deux objectifs stratégiques centenaires de la nation.

Photo : VNA/CVN

Revenant sur les jalons marquants, les Documents du Congrès soulignent que, durant le dernier mandat, au cœur de “vagues déchaînées” et parfois même de véritables “tempêtes”, l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée a su unir leurs forces, faire preuve de solidarité et “renverser la situation”, mettant en œuvre avec succès la Résolution du XIIIe Congrès. Les résultats obtenus ont été particulièrement importants, globaux et porteurs de ruptures, avec de nombreux points saillants, permettant d’atteindre pour l’essentiel les principaux objectifs fixés. De nombreuses décisions stratégiques à caractère novateur ont été déployées avec détermination. En particulier, la réforme profonde visant à renouveler, restructurer et rationaliser l’appareil organisationnel et les unités administratives a atteint ses objectifs stratégiques. Elle constitue une évolution majeure de la pensée en matière de gouvernance nationale, ouvrant de nouveaux espaces de développement pour l’avenir à long terme du pays.

Un Congrès de portée historique

À l’heure où “l’horloge de l’histoire” sonne des moments décisifs à l’approche de 2030 - jalon marquant le centenaire de la fondation du glorieux Parti - et afin d’opérer une “percée” et un nouvel essor, le Congrès a clairement défini les objectifs suivants : préserver un environnement de paix et de stabilité ; assurer un développement rapide et durable du pays ; améliorer et élever de manière globale le niveau de vie de la population ; affirmer l’autonomie stratégique et la confiance nationale pour avancer résolument dans une nouvelle ère; atteindre avec succès, à l’horizon 2030, l’objectif de devenir un pays en développement doté d’une industrie moderne et à revenu intermédiaire élevé ; concrétiser la vision à l’horizon 2045 de faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé, un État socialiste vietnamien pacifi-que, indépendant, démocratique, prospère, puissant, civilisé et heureux.

Les documents du Congrès fixent un objectif de croissance moyenne du PIB, de 10% par an ou davantage pour la période 2026-2030, ainsi qu’un PIB par habitant d’environ 8.500 dollars américains en 2030.

Animé par de grandes aspirations et avançant à pas solides, le Congrès a défini douze grandes orientations, six missions prioritaires et trois percées stratégiques portant sur les institutions et leur mise en œuvre, le développement des ressources humaines ainsi que des infrastructures intégrées et modernes. Le mot d’ordre est clair : bien choisir - déployer rapidement - mener jusqu’au bout - mesurer par les résultats. Les orientations stratégiques majeures consistent à parachever les institutions du développement et l’État de droit socialiste ; établir un nouveau modèle de croissance ; stimuler le moteur central que constituent la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique; valoriser les fondements culturels et humains ; renforcer la puissance de la défense nationale, de la sécurité et des relations extérieures ; poursuivre la construction et le redressement du Parti, édifier une société saine, disciplinée et civilisée, tout en mobilisant les fondements de la force nationale, au premier rang desquels la grande union nationale.

Une vision stratégique pour l’avenir

Les nouveaux modèles de croissance, véritables “boussoles“ du développement durable, sont clairement définis : économie de la connaissance, économie numérique, économie verte et économie circulaire. Le secteur public continue de jouer un rôle moteur dans la stabilisation macroéconomique et l’orientation stratégique. Le secteur privé est reconnu comme l’un des moteurs les plus importants de l’économie nationale ; elle doit bénéficier de garanties solides en matière de droits de propriété, de liberté d’entreprendre et d’un environnement de concurrence loyale.

Photo : VNA/CVN

Les documents du Congrès formulent également des exigences très concrètes : valoriser les talents ; évaluer sur la base des résultats et des produits ; mettre en place des mécanismes financiers flexibles ; promouvoir les partenariats public-privé ; confier des missions scientifiques étroitement liées aux exigences du développement.

Une innovation majeure dans la pensée de mise en œuvre de la Résolution réside dans le passage résolu de “dire et faire“ à “dire moins - faire davantage - aller jusqu’au bout“. Chaque objectif doit être concrétisé par des programmes précis, des indicateurs mesurables, des échéances claires et une responsabilité pleinement assumée ; un contrôle et une supervision rigoureux doivent être assurés, les acteurs performants récompensés et l’inaction comme l’évitement des responsabilités sanctionnés avec fermeté. Surtout, le critère suprême de toute décision demeure le principe fondamental selon lequel “le peuple est la racine“. Le peuple est à la fois le centre, le sujet, la finalité et la mesure du développement. La confiance des citoyens ne naît pas des discours, mais de l’efficacité de l’appareil administratif, de l’équité dans la répartition des bénéfices, de la protection effective des droits et intérêts légitimes, ainsi que de la manière dont les aspirations et revendications justes sont prises en compte et résolues.

Le XIVe Congrès du Parti s’est déroulé avec rigueur et dans le strict respect des Statuts du Parti, procédant avec discernement à l’élection de 180 membres titulaires et de 20 membres suppléants du Comité central. Son premier plénum a élu un Politburo composé de 19 membres ; a entériné la composition du Secrétariat comprenant 13 membres et a, à l’unanimité, reconduit Tô Lâm, secrétaire général du Comité central du Parti du XIIIe mandat, dans ses fonctions de secrétaire général du Comité central du Parti du XIVe mandat.

Après près d’un siècle de fondation du Parti, huit décennies de conquête de l’indépendance et quatre décennies de réforme menées avec constance et détermination, sous la direction du Parti, le Vietnam a connu des transformations fondamentales et globales. Le potentiel national, la capacité globale, la position et le prestige international du pays se sont hissés à un niveau nouveau, ouvrant de vastes perspectives de développement et créant un puissant élan pour permettre à la nation d’entrer dans une nouvelle étape de prospérité et de bonheur.

Le peuple au cœur de l’action

Photo : VNA/CVN

L’avenir du pays porte en lui des aspirations, une foi profonde, des opportunités et un élan nouveau, comme l’a solennellement affirmé le secrétaire général Tô Lâm : “Sous le glorieux drapeau du Parti, unissons nos forces et nos cœurs, préservons fermement notre confiance, assumons pleinement nos responsabilités, valorisons l’intelligence collective et éveillons les aspirations ; faisons en sorte que chaque année, chaque mois, chaque jour après le Congrès produise des résultats concrets, des changements substantiels ; afin que le peuple voie, que le peuple croie, que le peuple soutienne, que le peuple accompagne et que le peuple bénéficie des fruits du développement“.

Aujourd’hui, une nation qui aspire à la grandeur ne peut se reposer uniquement sur les acquis du passé ; elle doit se renouveler sans cesse par une pensée de gouvernance en phase avec les réalités du développement. Chaque décision adoptée aujourd’hui façonnera le visage du pays pour de nombreuses années, voire pour des décennies à venir. Convaincus que le Congrès ouvrira une nouvelle étape de développement plus solide, plus inclusive et plus rayonnante pour la nation vietnamienne, nous affirmons que l’ère de l’essor national ne sera pas seulement un rêve, mais une réalité vivante, incarnée dans chaque rythme de la vie du pays, aujourd’hui comme demain.

Le Parti nous a apporté le Printemps et les aspirations. Le Printemps nouveau charrie un souffle héroïque et symbolise le lien organique, indissoluble, entre le Parti et le peuple. Lorsque les Résolutions prennent corps dans la vie quotidienne, lorsque la “volonté du Parti“ se fond harmonieusement avec la “volonté du peuple“, des politiques en prise directe avec la réalité permettent de concrétiser l’aspiration de la nation à son plein essor.

En l’honneur du succès du XIVe Congrès du Parti, chaque Vietnamien est en droit d’éprouver une profonde fierté à l’égard du glorieux Parti et de lui rester fidèle, unissant ses efforts et sa détermination pour conduire la nation à avancer avec assurance vers une nouvelle ère de développement.

Nouvelle année 2026 - nouvelles opportunités - nouvel élan !

La nation tout entière, unie et résolue, est déterminée à mettre en œuvre avec succès la Résolution du XIVe Congrès du Parti.

Trân Tiên Duân/CVN