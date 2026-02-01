Une ambition mondiale à l’ère de l’essor national

Observé par les jeunes milieux intellectuels, culturels et communautaires vietnamiens à l’étranger, le XIV e Congrès du Parti s’impose commeun jalon politique fédérateur. La culture, l’intelligence et l’identité nationales deviennent des ressources stratégiques pour l’intégration internationale.

>> La presse russe parle des orientations de développement du XIVe Congrès national du Parti

>> Consolider les fondements du partenariat global Vietnam- Russie

>> Les résultats du XIVe Congrès du Parti au menu d’un séminaire en Inde

Photo : VNA/CVN

De l’élan national à la diaspora mondiale

Le XIVe Congrès du Parti revêt une signification qui dépasse le cadre d’une assemblée générale quinquennale. Il constitue un moment de définition d’une vision stratégique pour une nouvelle phase de développement, alors que le pays est confronté à l’exigence de transformer son modèle de croissance, en passant d’une expansion extensive à une croissance en profondeur, fondée sur la science et la technologie, l’innovation et la qualité des ressources humaines.

Après quatre décennies de Renouveau et, en particulier, au regard des acquis du XIIIe Congrès, le Vietnam entre dans une “ère de l’essor” avec une aspiration plus affirmée quant à son statut national. L’objectif est de bâtir un pays hautement compétitif, jouissant d’un prestige et d’une voix de plus en plus influents dans la région et sur la scène internationale. Le XIVe Congrès pose aussi les fondations de la manière dont le Vietnam entend agir avec initiative, confiance et une intégration internationale plus profonde dans la période à venir.

Du point de vue d’un jeune intellectuel vivant et travaillant à l’étranger, j’apprécie fortement la capacité de rebond et d’adaptation du Vietnam dans un contexte mondial de fortes turbulences. Le pays a non seulement surmonté la pandémie, mais a aussi maintenu la stabilité socio-économique, tout en élargissant ses relations extérieures et en rehaussant le niveau de coopération avec de nombreux partenaires stratégiques. L’image du Vietnam dans le pays d’accueil est de plus en plus associée à une économie dynamique, à un partenaire fiable et à une nation responsable.

À l’approche des jalons de développement de 2030 et 2045, la communauté vietnamienne à l’étranger place de grandes attentes dans le rôle dirigeant du Parti pour préserver la stabilité, promouvoir une croissance durable, développer la science et la technologie, accélérer la transformation numérique et améliorer la qualité des ressources humaines. Pour elle, un Vietnam développé ne doit pas seulement être rapide, mais aussi intelligent, vert et inclusif.

Inversement, la contribution des Vietnamiens de l’étranger ne se manifeste pas uniquement à travers de grands projets, mais commence par des actions patientes et durables : construire l’image d’une communauté bien intégrée, préserver la langue et l’identité culturelle vietnamiennes. La création et le fonctionnement du Réseau mondial pour l’enseignement de la langue et de la culture vietnamiennes constituent précisément un exemple de la manière dont les Vietnamiens de l’étranger accompagnent leur pays d’origine, contribuant à rehausser le statut de la communauté et à établir des passerelles d’amitié durables entre le Vietnam et le monde.

XIVe Congrès : un “moment d’or” pour l’essor du Vietnam

Le XIVe Congrès national du Parti communiste vietnamien (PCV) ne constitue pas seulement un événement politique de mandat : il marque un jalon particulier, attirant l’attention soutenue de la communauté internationale, au moment où le Vietnam aborde une nouvelle phase de développement, avec une envergure, un potentiel, une position et un prestige inédits sur la scène mondiale.

En revenant sur le chemin parcouru depuis l’ouverture en 1986, les acquis obtenus sous la direction du Parti et grâce à l’esprit de grande union nationale ont jeté des bases solides pour la transformation du pays. Dans un contexte mondial en évolution rapide et complexe, marqué par l’essor de la révolution numérique et par des défis de sécurité non traditionnels comme le changement climatique, le XIVe Congrès est attendu comme un “moment d’or” pour choisir une équipe dirigeante dotée d’une solide stature politique, d’une compréhension fine des réalités et d’une vision stratégique, capable de conduire le pays vers un nouveau Renouveau, plus profond et plus global.

En tant que jeune intellectuel travaillant à l’étranger, j’apprécie la résilience du Vietnam durant le mandat du XIIIe Congrès, malgré les difficultés et les défis rencontrés. Sa stature sur la scène internationale s’est consolidée grâce à une ligne diplomatique indépendante, autonome et flexible, incarnée par le concept de “diplomatie du bambou”. La participation des forces de l’Armée populaire du Vietnam à des activités internationales - des défilés sur la Place Rouge aux missions de maintien de la paix des Casques bleus - a contribué à projeter l’image d’un pays bienveillant, responsable et digne de confiance.

En poursuivant les objectifs stratégiques fixés pour 2030 et la vision à l’horizon 2045, j’estime que la population, au Vietnam comme à l’étranger, voit son adhésion renforcée par les grandes orientations du Parti, notamment le choix d’un développement fondé sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique. Dans ce processus, la communauté des plus de six millions de Vietnamiens établis à l’étranger apparaît comme une ressource stratégique, notamment l’intelligentsia, capable d’accéder aux savoirs et d’en assurer le transfert dans des secteurs de pointe tels que l’énergie, les semi conducteurs, le rail à grande vitesse ou l’intelligence artificielle.

À mon sens, chaque Vietnamien résidant à l’étranger n’est pas seulement un trait d’union sur le plan du savoir et de l’économie, mais aussi un véritable ambassadeur de la nation. L’application efficace des politiques à l’égard des communautés expatriées, conjuguée au soin apporté à la préservation de la langue, de la culture et des idéaux, permettra à la diaspora vietnamienne mondiale de continuer à accompagner le pays sur la voie d’un développement stable, durable et prospère.

La diaspora vietnamienne de Belgique tournée vers ses racines

Photo : NVCC/CVN

La communauté vietnamienne en Belgique suit avec attention chaque étape de l’évolution du pays, en particulier le XIVe Congrès national du PCV.

Pour moi, celui-ci n’est pas seulement un événement politique majeur de mandat, mais un véritable “point d’appui de la confiance”, marquant un tournant historique où le Vietnam se trouve face à une nouvelle opportunité de percée et entre dans une nouvelle ère d’essor national. Ce qui lui confère sa dimension particulière, c’est l’esprit de continuité et de renouveau, ainsi qu’une vision stratégique plaçant l’être humain et la culture au cœurde la progression du pays.

Pour ceux qui œuvrent dans le travail communautaire à l’étranger, les grandes orientations du Congrès ne sont pas seulement porteuses de politiques, mais aussi une source d’inspiration pour consolider la grande union nationale. La solidité du Parti et les décisions pertinentes prises lors du Congrès ont ravivé l’élan collectif, permettant aux Vietnamiens de l’étranger d’être encore plus fiers et assurés dans l’affirmation de la place du pays sur la scène internationale, tout en maintenant un lien étroit entre les communautés éloignées de la Patrie et la terre natale.

À l’aube de ce nouveau mandat, j’espère que le XIVe Congrès saura instaurer des mécanismes réellement novateurs et concrets, permettant à la diaspora vietnamienne à l’étranger de devenir une ressource endogène essentielle pour le pays.

Dans le domaine culturel, je souhaite que le patrimoine de l’áo dài vietnamien continue d’être valorisé comme un “message de paix et d’amitié”, contribuant à promouvoir la puissance douce de la nation à travers des expositions et des semaines culturelles en Belgique et auprès des institutions de l’Union européenne.

Parallèlement, les Vietnamiens de Belgique s’attachent à jouer pleinement leur rôle de passerelle, qu’il s’agisse du savoir, de l’économie ou de la diplomatie populaire. À travers leurs associations, ils renforcent activement les liens entre experts et entrepreneurs, organisent des initiatives tournées vers la mer et les îles, soutiennent leurs concitoyens au pays, tout en bâtissant une communauté solidaire, intégrée sans se diluer, respectueuse des lois du pays d’accueil et soucieuse de préserver l’image d’un Vietnam humaniste et intellectuel.

Malgré l’éloignement géographique, portée par l’esprit “Unité - Démocratie - Discipline - Percée - Développement” du XIVe Congrès, la communauté vietnamienne en Belgique demeure prête à accompagner la Patrie, en offrant à la fois son cœur et son intelligence pour contribuer à l’édification d’un pays non seulement prospère sur le plan économique, mais aussi rayonnant par sa culture et son identité.

Thanh Tuê/CVN