Des décisions stratégiques ouvrent une nouvelle ère pour l’essor de la nation

Les décisions adoptées par le XIV e Congrès national du Parti revêtent une importance fondamentale et auront des répercussions à long terme dans un contexte de changements régionaux et mondiaux, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, qui figurait parmi les 1.586 délégués officiels au XIV e Congrès national du Parti tenu en janvier à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Alors que le monde connaît des changements sans précédent depuis 80 ans, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, les décisions adoptées par le XIVe Congrès national du Parti témoignent d’une grande clairvoyance stratégique, alliant harmonieusement l’héritage des valeurs fondamentales à des avancées novatrices et tournées vers l’avenir, a-t-il déclaré à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Paris.

Rappelant l’évaluation du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, lors de la conférence de presse internationale du 23 janvier, le diplomate a affirmé que le congrès constituait une étape marquante dans les 96 ans d’histoire du Parti. Ce congrès a incarné un fort esprit d’unité et de consensus et a reflété la volonté, la détermination, les aspirations au développement et la profondeur culturelle du Parti et du peuple dans cette nouvelle ère de développement.

Le congrès a notamment adopté cinq grands groupes de décisions d’une importance fondamentale et à long terme. Au cœur de ces décisions figure l’orientation du développement pour la période 2026-2030, qui appelle à un profond renouveau des mentalités et des actions, à des avancées stratégiques majeures et à la création d’un nouvel écosystème de développement.

Le développement est perçu comme un moyen de garantir la stabilité, et la stabilité comme un moteur du développement, l’amélioration du niveau de vie et du bien-être de la population étant l’objectif primordial. La priorité est donnée à la mise en place d’un cadre institutionnel harmonieux pour un développement rapide et durable, les institutions politiques jouant un rôle décisif et les institutions économiques étant au centre de ce dispositif, a-t-il indiqué.

Photo : VNA/CVN

Le congrès a également défini un nouveau modèle de croissance axé sur l’amélioration de la productivité, de la qualité, de l’efficacité, de la valeur ajoutée et de la compétitivité de l’économie nationale. La science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique ont été identifiées comme des moteurs essentiels, sous-tendant le développement d’une économie numérique, verte et circulaire, fondée sur les données, parallèlement aux transitions numériques, vertes, énergétiques et structurelles et à l’amélioration de la qualité des ressources humaines. Ces efforts visent à créer des pôles de croissance dynamiques, des régions économiques clés, des centres urbains modernes et des zones économiques spéciales de nouvelle génération d’envergure régionale et mondiale.

En matière de politique étrangère, les décisions clés lient étroitement le renforcement de la défense et de la sécurité nationales à une diplomatie proactive, contribuant ainsi à l’émergence d’une posture de défense nationale impliquant l’ensemble du peuple et garantissant une protection précoce et proactive de la nation.

Le congrès a réaffirmé la politique étrangère indépendante et autonome du Vietnam, axée sur la paix, la coopération et le développement, la diversification et la multilatéralisation de ses relations extérieures, ainsi que sa contribution active à la paix, à la stabilité et au développement durable dans la région et dans le monde.

À l’ère nouvelle, la diplomatie vietnamienne évolue en accord avec le prestige historique et culturel du pays et son statut international, dans le but de défendre les intérêts nationaux sur la base du droit international, de la Charte des Nations unies, de l’égalité et de l’avantage mutuel. Le Vietnam demeure déterminé à être un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale.

Le congrès a également réaffirmé le principe selon lequel "le peuple est la racine", plaçant ainsi le peuple au cœur de la politique de Dôi moi (Renouveau), de l’édification et de la défense nationales. Toutes les politiques du Parti et de l’État doivent découler des demandes et des intérêts légitimes du peuple, les droits de l’homme, les droits du citoyen, le bonheur et la satisfaction servant de mesure pour le développement.

Photo : VNA/CVN

Le développement humain et culturel a été identifié comme le fondement spirituel et les principaux moteurs d’un développement rapide et durable. Le congrès a souligné la nécessité de mettre en place un système éducatif moderne, d’améliorer les soins de santé, de réformer la gouvernance sociale et de garantir la sécurité sociale, le bien-être, la sûreté et la stabilité, en particulier pour les bénéficiaires des politiques publiques et les groupes vulnérables.

Selon le diplomate, par ces décisions, le XIVe Congrès national du Parti a non seulement défini l’orientation stratégique pour la période immédiate, mais a également établi un cadre de développement durable pour les décennies à venir, permettant ainsi au Vietnam d’aborder avec confiance une nouvelle ère de développement dans un monde de plus en plus instable.

