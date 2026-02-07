Résolution du XIVᵉ Congrès du Parti

Façonner une nouvelle pensée de développement et ouvrir l'ère de l'essor

Le XIVᵉ Congrès national du Parti revêt une dimension historique, en façonnant une nouvelle pensée de développement, en redéfinissant le modèle de croissance et en jetant les bases institutionnelles pour l’horizon du milieu du XXIᵉ siècle. C'est ce qu'a déclaré Trinh Van Quyêt, membre du Politburo et chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation de masse.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de la Conférence nationale consacrée à l’étude et à la mise en œuvre de la Résolution du XIVᵉ Congrès du Parti communiste du Vietnam, Trinh Van Quyêt, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation de masse, a présenté, le 7 février, un rapport thématique intitulé "Nouveaux enjeux fondamentaux et enseignements tirés de quarante ans de Renouveau dans les documents du XIVᵉ Congrès".

Structuré autour de quatre axes majeurs, le rapport a mis en lumière le rôle, la portée et les acquis essentiels du XIVᵉ Congrès, l’approche novatrice adoptée dans l’élaboration de ses documents, leurs contenus fondamentaux, ainsi que les exigences clés pour assurer la mise en œuvre effective de la Résolution.

Selon Trinh Van Quyêt, le XIVᵉ Congrès revêt une dimension historique, en façonnant une nouvelle pensée de développement, en redéfinissant le modèle de croissance et en jetant les bases institutionnelles pour l’horizon du milieu du XXIᵉ siècle.

Après 40 années de Renouveau, le Vietnam dispose désormais des ressources et du positionnement nécessaires pour opérer la transition d’un modèle de développement extensif, fondé sur le capital, l’exploitation des ressources naturelles et la main-d’œuvre bon marché, vers un développement en profondeur reposant sur la connaissance, la science, la technologie et l’innovation.

Photo : VNA/CVN

Le Congrès a également fixé une vision de long terme : faire du Vietnam, d’ici 2030, un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire supérieur, puis un pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045. Pour atteindre ces objectifs, un système cohérent de solutions a été conçu, allant de la réforme institutionnelle aux percées scientifiques et technologiques, en passant par la valorisation de la culture et du facteur humain.

Sur le plan méthodologique, les documents du 14ᵉ Congrès traduisent une innovation profonde dans le mode de direction du Parti, marquée par le passage d’une logique d’orientation politique à une logique de gouvernance et d’exécution. L’intégration de trois rapports en un Rapport politique unifié a permis de renforcer la cohérence stratégique et de faciliter l’étude, la compréhension et la mise en œuvre par les cadres et les membres du Parti. Le Congrès a également consacré le passage de résolutions d’orientation à des résolutions d’action, adossées à des programmes concrets.

Le rapport a enfin mis en exergue six piliers stratégiques : le perfectionnement de la théorie du Renouveau ; l’affirmation de l’autonomie stratégique ; l’amélioration des institutions de développement ; l’adoption d’un nouveau modèle de croissance fondé sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique ; la valorisation des forces endogènes, avec l’être humain au centre ; ainsi que le renforcement de la défense, de la sécurité et des relations extérieures, à la mesure du nouveau positionnement du pays.

Abordant les enjeux de la mise en œuvre, Trinh Van Quyêt a insisté sur la nécessité de traduire la Résolution en actions concrètes, dans un esprit de rigueur, d’efficacité et de responsabilité. Le succès du XIVᵉ Congrès, a-t-il souligné, ne se mesurera ni aux discours, mais à la croissance économique, à l’amélioration tangible des conditions de vie de la population, au renforcement de la confiance sociale et au rayonnement international du Vietnam.

VNA/CVN