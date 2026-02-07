Résolution du XIVᵉ Congrès

Renforcer l’innovation pour atteindre les objectifs de développement

Lors de la Conférence nationale consacrée à l’étude et à la mise en œuvre de la Résolution du XIVᵉ Congrès du Parti, tenue le 7 février, Nguyên Thanh Nghi, membre du Politburo, secrétaire du Comité central et chef de la Commission centrale des politiques et stratégies du Parti, a présenté le thème : "Évaluation de cinq ans de mise en œuvre de la Stratégie de développement socio-économique 2021-2030 et du plan de développement socio-économique 2026-2030".

Entre 2021 et 2025, l’économie vietnamienne a enregistré des avancées significatives, avec 22 des 26 principaux objectifs socio-économiques atteints ou dépassés. Fait marquant, l’ensemble des 15 indicateurs clés a été pleinement réalisé en 2024 et 2025, témoignant d’une dynamique de reprise et de développement solide.

Ces résultats ont été mis en lumière par Nguyên Thanh Nghi, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et chef de la Commission centrale des politiques et stratégies du Parti, lors de la Conférence nationale consacrée à l'étude et à la mise en œuvre de la Résolution du XIVᵉ Congrès du Parti, tenue le 7 février.

Selon les documents du XIVe Congrès, la stabilité macroéconomique a été globalement maintenue, les grands équilibres de l’économie assurés, et la croissance s’est située à un niveau relativement élevé par rapport à de nombreux pays de la région et du monde. La qualité de la croissance s’est progressivement améliorée. La lutte contre la pandémie de COVID-19 a été menée de manière résolue et efficace, parallèlement aux mesures de relance et de développement économique.

Le processus d’industrialisation et de modernisation a contribué de manière positive à la restructuration de l’économie, en lien avec le renouvellement du modèle de croissance. L'économie est initialement restructurée en vue de la numérisation, du verdissement, de la diversification, d'une résilience accrue et de la modernisation des chaînes de valeur fondées sur la science, la technologie et l'innovation. Les trois percées stratégiques ont également enregistré des avancées notables.

Une ambition à grande échelle

Toutefois, des limites subsistent. La croissance n’a pas encore atteint l’ensemble des objectifs initiaux, la productivité demeure perfectible et certains goulots d’étranglement institutionnels continuent de freiner la mobilisation et l’allocation efficaces des ressources.

Concernant le Plan de développement socio-économique 2026-2030, la Résolution du XIVᵉ Congrès du Parti communiste du Vietnam définit cinq groupes de points de vue directeurs portant sur l’autonomie stratégiques au service d’un développement rapide et durable ; les percées en sciences, technologies, innovation, transformation numérique et intégration internationale ; l’établissement d’un nouveau modèle de croissance fondé sur la culture, l’être humain, l’innovation ; la promotion de la grande union nationale associée à la protection anticipée de la Patrie ; ainsi que le renforcement de l’édification et du redressement du Parti et du système politique.

La Résolution fixe un objectif global ambitieux : faire du Vietnam, d’ici 2030, un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire de tranche supérieure, puis, à l’horizon 2045, un pays développé à revenu élevé, pacifique, indépendant et prospère.

Pour concrétiser cette vision, elle identifie 12 orientations majeures, six missions clés et trois percées stratégiques, accordant la priorité à la construction et au perfectionnement des institutions de développement, à la promotion de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, ainsi qu’au développement des ressources humaines et des infrastructures socio-économiques modernes.

