Des provinces du Nord s’efforcent de se rétablir après les fortes inondations

Selon le Département de gestion des digues et de prévention des catastrophes naturelles, à 07h00 du matin le 13 octobre, l’ensemble des routes nationales ont été rouvertes à la circulation, y compris la ligne ferroviaire Hanoï - Thai Nguyên, la province la plus touchée par les inondations ces derniers jours

Photo : VNA/CVN

Environ 12.230 habitations restent inondées, dont 10.070 à Bac Ninh et 2.160 à Hanoï. La province de Bac Ninh recense encore 29.442 clients privés d’électricité.

À Thai Nguyên, les réseaux publics de communication ont été entièrement rétablis, tandis qu’à Hanoï, les communes de Trung Gia et Da Phuc ont également retrouvé une connexion normale. Cependant, 550 800 clients restent encore sans électricité dans les provinces de Thai Nguyên, Bac Ninh, Cao Bang et Lang Son. Par ailleurs, 59 incidents liés aux digues ont été signalés dans ces localités ainsi qu’à Hanoï.

Les pluies et inondations ont causé des dommages estimés à plus de 8.720 milliards de dôngs (1.050 milliards à Lang Son, 2.000 milliards à Cao Bang, 4.000 milliards à Thai Nguyen et 1.670 milliards à Bac Ninh).

Au 12 octobre à 17h00, le Comité central de mobilisation de secours avait reçu 922,057 milliards de dôngs pour aider à la reconstruction après les typhons n°10 et 11 (Bualoi et Matmo), dont environ 470 milliards ont déjà été distribués.

Le même jour, le Premier ministre a signé la décision n°2241/QĐ-TTg accordant 400 milliards de dôngs supplémentaires d’aide d’urgence aux provinces sinistrées : 250 milliards à Thai Nguyên, 50 milliards à Cao Bang, 50 milliards à Lang Son et 50 milliards à Bac Ninh.

Entre 08h30 et 13h30 le 13 octobre, les provinces des Hauts plateaux du Centre, notamment Dak Lak et Lâm Dông, ont continué de subir de fortes pluies, faisant craindre des crues soudaines sur les petits cours d’eau et des glissements de terrain sur les pentes escarpées.

VNA/CVN