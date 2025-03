Plus de 100 entreprises de la filière bois au Salon International Q-FAIR 2025

Dans la soirée du 6 mars, sur la place Nguyên Tât Thành, dans la ville de Quy Nhon, le Comité populaire de la province de Binh Dinh (Centre), en collaboration avec le ministère de l'Industrie et du Commerce ainsi que le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, a organisé la cérémonie d'ouverture du Salon international Q-FAIR 2025.

Cet événement annuel constitue une activité essentielle de promotion du commerce et des exportations pour la filière bois au Vietnam.

Le Salon international Q-FAIR 2025 se poursuit jusqu’au 9 mars sur une surface d'exposition de plus de 9.000 m², réunissant plus de 1.000 stands représentant plus de 100 entreprises. Il comprend plusieurs espaces d'exposition principaux, dont une zone dédiée aux meubles d'intérieur et d'extérieur, au bois brut et aux accessoires ; une zone consacrée aux maisons en bois ; et une autre dédiée aux machines et équipements de transformation et de production du bois.

Les organisateurs espèrent attirer plusieurs centaines de milliers de visiteurs nationaux et internationaux pour découvrir et acheter des produits exposés.

Selon Bùi Quang Hung, vice-directeur du Département de la promotion du commerce du ministère de l'Industrie et du commerce, le Vietnam est actuellement l'un des plus grands exportateurs de bois au monde, se classant deuxième en Asie avec un chiffre d'affaires à l'exportation estimé à plus de 16 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de plus de 20% par rapport à 2023.

La province de Binh Dinh possède actuellement plus de 10.000 hectares de forêts de bois de grande taille. La superficie forestière certifiée FSC dépasse 12.100 hectares.

Dans la province, plus de 320 entreprises de transformation du bois sont en activité, principalement dans les grandes zones industrielles telles que Phu Tài et Long My, avec un investissement total d'environ 13.000 milliards de dôngs.

