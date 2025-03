Les exportations de bois atteignent plus de 2,5 milliards de dollars

Les exportations de bois et de produits du bois du Vietnam au cours des deux premiers mois de l’année ont augmenté de 12,4% par rapport à la même période l’année dernière, à plus de 2,5 milliards de dollars, selon les statistiques du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

>> Binh Dinh, centre majeur de l’industrie du bois, poursuit son développement

>> VIFA EXPO 2025 : plus de 650 entreprises exposent leurs produits en bois et leurs créations artisanales

Photo : VNA/CVN

Les États-Unis restent le plus grand importateur de bois et de produits du bois du Vietnam, représentant 55% de la valeur totale des exportations, suivis par le Japon et la Chine, représentant respectivement 11,7% et 9,8% de la valeur totale des exportations.

Cependant, malgré ces chiffres positifs, les experts ont déclaré que des défis attendaient l’industrie du bois du Vietnam en raison des réglementations de plus en plus strictes sur le contrôle de l’origine du bois des marchés d’importation.

Pour assurer un développement durable, en plus de se conformer aux réglementations et aux normes sur l’origine et l’environnement, l’industrie du bois doit se concentrer sur l’investissement dans la conception, la créativité et l’amélioration de la valeur des produits pour répondre aux exigences de plus en plus élevées des marchés internationaux.

Le président de l'Association vietnamienne du bois et des produits forestiers (VIFOREST), Dô Xuân Lâp, a souligné la nécessité pour les entreprises d’améliorer leur avantage compétitif grâce à cinq piliers : la technologie de production, la fabrication à faibles émissions, la gestion, la promotion commerciale et les normes de surveillance interne.

Le bois et les produits du bois du Vietnam sont actuellement exportés vers plus de 160 pays et territoires. Au cours des dix dernières années, l’industrie du bois vietnamienne a connu une croissance rapide pour devenir le septième producteur mondial de bois et de produits dérivés du bois et le deuxième exportateur mondial.

VNA/CVN