S'adapter et innover : la clé du succès des menuisiers vietnamiens aux États-Unis

La menuiserie est un métier traditionnel que de nombreux Vietnamiens ont apporté avec eux lors de leur installation aux États-Unis. Grâce à leur diligence, leur habileté et leur créativité, ils ont su s’imposer dans l’industrie du bois et de l’ameublement sur le sol américain.

>> Mobiliser les contributions de la diaspora au développement

>> La diaspora vietnamienne, toujours pleinement engagée pour la prospérité de la Patrie

>> La résolution qui incite la diaspora au développement scientifique et technologique

Beaucoup d’entre eux sont arrivés aux États-Unis les mains vides, mais avec un savoir-faire acquis au Vietnam. Ils se sont rapidement adaptés et ont bâti leur carrière dans ce secteur. Au départ, la majorité des artisans vietnamiens travaillaient dans des ateliers locaux pour apprendre les techniques et comprendre le fonctionnement du marché. Avec le temps, certains ont ouvert leurs propres ateliers, proposant des meubles sur mesure tels que cuisines, escaliers, sols en bois et divers produits d’ameublement.

Photo : sggp.org.vn/CVN

Ngoc Nguyên, 65 ans, installé aux États-Unis depuis plus de 30 ans, a d’abord travaillé pour différentes entreprises avant de fonder son propre atelier en Californie. Grâce à son travail acharné, son atelier s’est développé, passant de 10 à 30 employés. "De moins en moins de personnes exercent ce métier, même au Vietnam. Je me sens chanceux de pouvoir encore le pratiquer ici", confie-t-il.

Avec le temps, la clientèle des ateliers vietnamiens ne se limite plus à la communauté vietnamienne, mais s’étend à d’autres groupes aux États-Unis. Certains ateliers ont acquis une solide réputation grâce à la qualité de leurs produits et à leurs prix compétitifs. Le marché reste prometteur, notamment pour les artisans vietnamiens qui allient savoir-faire et innovation.

Ha Trân, 45 ans, basé à Houston (Texas), a ouvert un atelier de taille moyenne et collabore étroitement avec des promoteurs immobiliers qui ont besoin de rénovations fréquentes. Il utilise également des machines laser pour optimiser la précision et réduire les coûts.

Cependant, le métier fait face à plusieurs défis. Selon Ngoc Nguyên, la hausse du prix du bois alourdit les coûts de production et réduit la demande. Les salaires élevés et les normes de sécurité strictes compliquent également la gestion des ateliers. De plus, la concurrence avec les produits importés et les artisans d’origine mexicaine ou chinoise oblige les Vietnamiens à se démarquer par leur créativité et la qualité de leurs produits.

Malgré ces obstacles, les artisans vietnamiens restent persévérants et innovants. De nombreux ateliers sont transmis aux nouvelles générations, garantissant ainsi la préservation de ce métier traditionnel. Certains intègrent des motifs asiatiques aux designs modernes, apportant une touche unique au marché américain. Pour les Vietnamiens vivant aux États-Unis, la menuiserie constitue non seulement un moyen de stabiliser leur vie, mais aussi un vecteur de préservation de leur identité nationale.

À l’avenir, en tirant parti des nouvelles technologies et en s’adaptant aux goûts des clients, l’industrie de la menuiserie vietnamienne aux États-Unis a toutes les chances de se développer encore davantage.

VNA/CVN