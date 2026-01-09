Des leviers clairs pour une croissance élevée en 2026

L’évaluation de la résilience de l’économie, des solutions et moteurs permettant d’atteindre une croissance à deux chiffres en 2026, ainsi que les enseignements tirés du développement des infrastructures de transport, ont été au cœur des questions des médias adressées aux représentants du ministère des Finances et du ministère de la Construction lors de la conférence de presse gouvernementale périodique tenue dans l’après-midi du 8 janvier.

Photo : Minh Duc/VNA/CVN

S’exprimant sur la capacité de résistance de l’économie en 2026, le vice-ministre des Finances, Nguyên Duc Chi, a indiqué que durant la période 2021-2025, l’environnement économique mondial et national avait été marqué par de fortes turbulences, une accumulation de difficultés et des risques de plus en plus imprévisibles.

Dans ce contexte, l’économie vietnamienne a démontré une résilience solide face aux chocs extérieurs, surmontant de nombreux obstacles tout en maintenant un rythme de croissance élevé, figurant parmi les plus dynamiques au monde. Le Fonds monétaire international (FMI) a classé le Vietnam parmi les dix économies connaissant la plus forte croissance au monde.

Les appréciations positives de plusieurs institutions financières et agences de notation internationales crédibles montrent que les fondements macroéconomiques du Vietnam demeurent solides et stables.

Photo : Minh Duc/VNA/CVN

Présentant huit points saillants de l’économie, le vice-ministre Nguyên Duc Chi a également informé des groupes de solutions mises en œuvre afin d’atteindre l’objectif d’une croissance à deux chiffres en 2026 et dans les années suivantes, dont la poursuite de l’amélioration des institutions, le renouvellement du modèle de croissance sur la base de la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, le développement du secteur privé.

"Grâce à une direction résolue et coordonnée, ainsi qu’à la mise en œuvre efficace des solutions clés, nous sommes pleinement convaincus que les objectifs de croissance fixés reposent sur des bases solides et sont réalisables", a affirmé Nguyên Duc Chi.

Concernant le développement des infrastructures de transport, le chef du bureau et porte-parole du ministère de la Construction, Nguyên Tri Duc, a rappelé que le XIIIᵉ Congrès national du Parti avait identifié le développement d’un système d’infrastructures synchronisé et moderne comme l’une des trois percées stratégiques.

Durant la période 2021-2025, l'Assemblée nationale et le gouvernement ont alloué des ressources importantes aux infrastructures de transport dans les cinq secteurs : routier, aérien, ferroviaire, fluvial et maritime, a-t-il affirmé, précisant qu’en cinq années du mandat 2021-2025, 2.182 km d’autoroutes ont été ouverts à la circulation.

À la fin de 2025, environ 3.345 km d’axes autoroutiers principaux ainsi que 458 km d’échangeurs et de voies d’accès ont été mis en exploitation, dépassant les objectifs fixés par le gouvernement, et l’ensemble de l’autoroute Nord-Sud reliant Cao Bang à Cà Mau a été entièrement ouvert à la circulation, conformément à la Résolution du XIIIᵉ Congrès national du Parti.

"Lorsque les institutions sont débloquées, que les politiques sont flexibles et que les ressources sont mobilisées de manière appropriée, en mobilisant la force collective de l’ensemble du système politique et le consensus de la population, les projets d’infrastructures de transport continueront de constituer un moteur majeur de croissance, contribuant à favoriser la mise en œuvre réussie de la Résolution du XIVᵉ Congrès national du Parti", a déclaré Nguyên Tri Duc.

VNA/CVN