Mesures renforcées pour soutenir les sinistrés et reprise des activités économiques

Lors de la conférence de presse gouvernementale du 6 décembre, les représentants de plusieurs ministères et organismes ont répondu aux questions des journalistes concernant la conduite de la politique monétaire, le contrôle de l’inflation et la stabilité macroéconomique, ainsi que les mesures de soutien destinées aux populations et aux clients emprunteurs dans les provinces touchées par les récentes intempéries.

Le vice-gouverneur de la Banque d’État du Vietnam, Pham Thanh Hà, a indiqué qu’en 2025, la Banque d’État avait géré de manière proactive, cohérente et flexible les instruments de politique monétaire, dans l’objectif de maîtriser l’inflation, stabiliser l’économie macroéconomique et promouvoir une croissance durable. Il a affirmé que les résultats obtenus dans la gestion de la politique monétaire avaient contribué efficacement au contrôle de l’inflation et correspondaient aux objectifs fixés par l’Assemblée nationale et le gouvernement. L'inflation moyenne au cour des 11 premiers mois (IPC) est de 3,29% (objectif : 4,5-5%).

Photo : VNA/CVN

Concernant les mesures de soutien aux habitants et aux emprunteurs dans les zones sinistrées, le vice-gouverneur a précisé qu’environ 250.000 clients avaient été affectés par les inondations, représentant un encours de près de 60.000 milliards de dôngs.

La Banque d’État a demandé aux établissements de crédit de restructurer les échéances pour les clients rencontrant des difficultés, et les banques ont réduit les taux d’intérêt de 0,5% à 2% pendant trois à six mois pour près de 24.000 clients, portant sur un encours d’environ 14.000 milliards de dôngs.

Parallèlement, le programme de prêts destinés à la reprise de la production et du commerce après les tempêtes, doté d’un budget d’environ 70.000 milliards de dôngs, a déjà permis de débloquer environ 1.500 milliards de dôngs au profit de près de 6.500 clients.

Pham Thanh Hà a indiqué que, le 4 décembre 2025, le Premier ministre avait promulgué la décision N°2654/QD-TTg, demandant une réduction de 2% par an des taux d’intérêt appliqués durant les trois derniers mois de l’année pour environ 3 millions de clients touchés par les inondations dans 22 villes et provinces. Le montant total des intérêts pris en charge est estimé à plus de 1.100 milliards de dôngs.

De son côté, le vice-ministre des Finances, Nguyên Duc Chi, a indiqué que le Premier ministre avait décidé de mobiliser plus de 6.800 milliards de dôngs du budget central de 2025 pour soutenir les localités sinistrées.

Il a souligné que les politiques liées aux taxes, aux frais et aux mesures d’appui destinées aux organisations, entreprises et particuliers affectés par les catastrophes naturelles étaient clairement définies dans la législation en vigueur.

Le vice-ministre a ajouté que le ministère des Finances avait émis des directives détaillées afin d’aider les localités et les entreprises à accéder aux mesures de soutien, et avait demandé aux compagnies d’assurance de faciliter rapidement l’indemnisation des assurés touchés, contribuant ainsi à leur reprise financière rapide.

VNA/CVN