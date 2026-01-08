La "Campagne Quang Trung", une initiative à forte portée humanitaire

Lors de la conférence de presse gouvernementale régulière de décembre 2025, tenue le 8 janvier, le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement Phùng Duc Tiên a souligné la profonde portée humanitaire de la "Campagne Quang Trung", lancée pour reconstruire et réparer les logements des populations touchées par les catastrophes naturelles de 2025.

>> Campagne "Quang Trung": une mobilisation éclair pour rendre un toit aux sinistrés du Centre

>> Campagne Quang Trung : coup d’accélérateur pour le relogement des sinistrés des intempéries

>> "Campagne Quang Trung" : le Premier ministre fixe l'échéance au 15 janvier

Photo : VNA/CVN

Selon Phùng Duc Tiên, l’année 2025 a été marquée par une évolution particulièrement complexe des catastrophes naturelles, avec des phénomènes de "tempêtes successives" et de "crues successives", causant de lourdes pertes humaines et matérielles. Les dégâts sont estimés à près de 100.000 milliards de dôngs, avec 420 personnes décédées ou portées disparues.

Face à cette situation, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, le Bureau politique et le Premier ministre ont lancé la "Campagne Quang Trung" avec pour objectif de reconstruire et de réparer, dans un esprit de célérité maximale, les logements des sinistrés afin de leur permettre de se stabiliser avant le Têt lunaire.

Conformément aux directives du Premier ministre, l’ensemble du système politique, du niveau central au niveau local, s’est engagé de manière résolue. Les ministres, secrétaires des comités provinciaux du Parti et présidents des Comités populaires des provinces et villes ont directement piloté la mise en œuvre, mobilisant au maximum les ressources avec l’esprit "trois équipes, quatre rotations", "travail de jour comme de nuit", afin d’accélérer le rythme d’exécution de la campagne.

Les forces armées ont joué un rôle central dans ce dispositif. Le ministère de la Défense a mobilisé près de 250.000 personnes, comprenant des militaires et des forces d’autodéfense, ainsi que des milliers de moyens logistiques, pour appuyer les autorités locales dans la construction de centaines de maisons détruites ou emportées par les crues, la réparation de nombreuses habitations endommagées, tout en fournissant aux sinistrés des équipements essentiels et une aide financière.

De son côté, le ministère de la Police a mobilisé plus de 11.000 agents et soldats pour participer aux travaux de relèvement après les catastrophes naturelles, prenant notamment en charge la construction de centaines de logements, pour une valeur totale de soutien de plusieurs centaines de milliards de dôngs.

Parallèlement, par l’intermédiaire du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, plusieurs ambassades et organisations internationales ont apporté, ou se sont engagées à apporter, une aide humanitaire sous forme de biens et d’espèces d’un montant total d’environ 11,5 millions de dollars américains, contribuant ainsi au soutien de dizaines de milliers de ménages affectés. De nombreux ministères, secteurs et organisations nationales, tels que le ministère des Finances, le ministère de la Construction et l’Union de la Jeunesse communiste Hô Chi Minh, ont également participé activement, en fournissant des ressources financières, des modèles de logements, des matériaux de construction, ainsi qu’en mobilisant des forces de volontaires sur le terrain.

Selon le rapport de mi-parcours présenté lors de la réunion du 30 décembre 2025, la réparation des 34.759 maisons endommagées a été achevée à 100%, atteignant l’objectif fixé. En ce qui concerne les maisons effondrées ou emportées par les crues, plus de 1.000 logements avaient été entièrement reconstruits au 6 janvier 2026, tandis que les autres étaient en cours de construction à un rythme soutenu, nombre d’entre eux ayant atteint de 60 à plus de 80% de leur volume de travaux.

Le Premier ministre a demandé aux ministères, secteurs et collectivités locales de poursuivre cet élan, avec l’esprit "plus rapide encore", afin d’achever l’ensemble des travaux de reconstruction et de réparation avant le 15 janvier 2026, soit 15 jours plus tôt que le calendrier initial.

Lors de la réunion d’évaluation tenue le matin du 7 janvier, le Premier ministre a souligné que la "Campagne Quang Trung" ne revêt pas seulement une importance socio-économique, mais incarne également une profonde valeur humanitaire, reflétant l’esprit de solidarité et d’entraide du peuple vietnamien. Il a appelé l’ensemble des échelons, secteurs, entreprises, organisations et particuliers à poursuivre leurs efforts conjoints, tout en décidant d’un soutien financier supplémentaire en faveur des ménages dont les habitations ont dû être réparées, ainsi que des foyers dont les maisons ont été détruites ou emportées par les crues à l’échelle nationale.

Évoquant également la situation de la pollution atmosphérique, le vice-ministre Phùng Duc Tiên a indiqué que la qualité de l’air s’est fortement dégradée dans plusieurs grandes villes, notamment à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, avec des niveaux préoccupants de pollution aux particules fines PM2,5 au cours des derniers mois de 2025. Cette situation s’explique à la fois par des conditions météorologiques défavorables et par les émissions issues des transports, des chantiers de construction, du brûlage des déchets, ainsi que des activités artisanales et industrielles.

À court terme, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement renforcera la surveillance, mettra en place un mécanisme de rapport hebdomadaire, étendra le réseau de stations de mesure et appliquera des mesures d’urgence pour contrôler les sources d’émissions.

À plus long terme, pour la période 2026-2030, le ministère concentrera ses efforts sur quatre groupes de solutions prioritaires, allant de l’amélioration du cadre politique et institutionnel à l’investissement dans les infrastructures et l’application des sciences et technologies, en passant par le contrôle des sources d’émissions, le soutien aux collectivités locales, la communication et le renforcement de la coopération internationale, afin d’améliorer progressivement la qualité de l’air et de protéger l’environnement de vie de la population.

VNA/CVN