Garder la flamme de la broderie à Minh Lang

|Nguyên Cao Binh, surnommé “celui qui peint avec du fil”, est le seul brodeur de la localité à avoir reçu le titre d’“Artisan Emérite“.
Selon Nguyên Ba Luc, président du Comité populaire communal, à l’heure où les produits de broderie industrielle se multiplient avec des modèles variés et séduisants, l’artisanat local doit impérativement conserver son “âme” et la quintessence du village pour se distinguer. À cette condition, les créations pourront rivaliser et tenir sur le marché. Dans les mois à venir, la commune entend continuer d’encourager les habitants, en particulier les jeunes, à s’attacher au métier. Elle organisera des formations pour perfectionner la main des brodeurs et, en collaboration avec des maîtres artisans, ouvrira des classes d’apprentissage à destination des nouvelles générations. L’accent sera aussi mis sur la promotion de la marque et la facilitation de la commercialisation.
|Un métier remontant à plus de 200 ans.
|Les habitants du village de broderie de Minh Lang restent attachés, avec passion, au métier traditionnel légué par leurs aïeux.
|Les produits de broderie du village de Minh Lang sont d’une grande finesse.
La commune prévoit en particulier de simplifier l’accès au crédit afin d’aider ateliers, groupements et entreprises de broderie à gagner en efficacité. Parallèlement, des échanges seront engagés avec les grandes maisons de broderie locales pour explorer de nouveaux marchés et décrocher de nouvelles commandes. La mise en place de circuits de tourisme expérientiel, découverte du métier, visite du village, achats sur place, doit également contribuer à préserver et à faire revivre la broderie traditionnelle de Minh Lang.
Texte et photos : Thê Duyêt - Phuong Nga/VNA/CVN