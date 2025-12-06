Garder la flamme de la broderie à Minh Lang

Le village artisanal de Minh Lang dans la commune de Thu Trì, province de Hung Yên, au Nord, est réputé pour ses broderies à la main d’une finesse et d’une originalité remarquables. Malgré les aléas du temps, les habitants restent fidèles à leur métier, portés par le désir de préserver et de relancer ce savoir-faire vieux de deux siècles transmis par leurs ancêtres.

>> Préserver la broderie, cœur de l’identité Dao

>> Découvrir la broderie traditionnelle à la maison communale de Tu Thi

>> Lan Rung, le village où vit l’âme de la brocatelle

Selon Nguyên Ba Luc, président du Comité populaire communal, à l’heure où les produits de broderie industrielle se multiplient avec des modèles variés et séduisants, l’artisanat local doit impérativement conserver son “âme” et la quintessence du village pour se distinguer. À cette condition, les créations pourront rivaliser et tenir sur le marché. Dans les mois à venir, la commune entend continuer d’encourager les habitants, en particulier les jeunes, à s’attacher au métier. Elle organisera des formations pour perfectionner la main des brodeurs et, en collaboration avec des maîtres artisans, ouvrira des classes d’apprentissage à destination des nouvelles générations. L’accent sera aussi mis sur la promotion de la marque et la facilitation de la commercialisation.

La commune prévoit en particulier de simplifier l’accès au crédit afin d’aider ateliers, groupements et entreprises de broderie à gagner en efficacité. Parallèlement, des échanges seront engagés avec les grandes maisons de broderie locales pour explorer de nouveaux marchés et décrocher de nouvelles commandes. La mise en place de circuits de tourisme expérientiel, découverte du métier, visite du village, achats sur place, doit également contribuer à préserver et à faire revivre la broderie traditionnelle de Minh Lang.

Texte et photos : Thê Duyêt - Phuong Nga/VNA/CVN