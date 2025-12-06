Bac Ninh met à l’honneur la vie et les croyances de ses minorités ethniques

Le Musée N°1 de Bac Ninh a accueilli le 21 novembre l’inauguration d’une exposition thématique réunissant représentants institutionnels, collectivités, artisans et membres de communautés ethniques minoritaires autour du patrimoine culturel vietnamien et des recherches consacrées au patrimoine traditionnel des San Diu.

Photo : VNA/CVN

Le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme a inauguré, le 21 novembre au Musée N°1 de Bac Ninh, l’exposition thématique intitulée “Célébration de la Journée du patrimoine culturel du Vietnam (Ndlr : 23 novembre) et résultats de l’enquête sur le patrimoine culturel traditionnel des San Diu“. L’événement a attiré de nombreux représentants des services, des localités, ainsi que des artisans et des membres de communautés ethniques minoritaires.

Photo : VNA/CVN

L’espace d’exposition présente plus de 200 photographies représentatives de la vie de l’ethnie San Diu, plus de 50 objets collectés auprès des familles et artisans, ainsi qu’une quarantaine d’images sur la culture des Dao, San Chi et Cao Lan. Ces documents retracent les activités quotidiennes, les croyances, les chants, les danses et les costumes traditionnels, offrant un tableau culturel riche et diversifié des minorités ethniques de la province de Bac Ninh.

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

En parallèle, de nombreuses performances artistiques sont proposées, telles que chants traditionnels des San Diu, danse aux clochettes des Dao, danse de prière pour de bonnes récoltes des San Chi, démonstrations d’artisanat et présentation de la gastronomie traditionnelle. C’est la première fois que le Musée N°1 de Bac Ninh organise un programme combinant autant de formes culturelles, apportant une expérience vivante et immersive aux visiteurs.

Photo : VNA/CVN

Depuis début 2025, le musée mène dans 48 hameaux et quartiers des enquêtes, inventaires et travaux de documentation sur le patrimoine culturel des San Diu. L’exposition est ouverte au public jusqu’au 10 décembre 2025.

Danh Lam - Xuân Lôc/CVN