Le cinéma polonais s'invite au Vietnam : 7 films en projection gratuite

Le public vietnamien aura bientôt l'occasion de découvrir la richesse du septième art polonais lors d'une Semaine du cinéma polonais au Vietnam, a annoncé le Département cinématographique (relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme). Cet événement se tiendra successivement à Hanoï du 5 au 9 décembre, et à Hô Chi Minh-Ville du 10 au 14 décembre.

Organisée par le Département cinématographique, en étroite collaboration avec l'Association des cinéastes polonais, cette manifestation culturelle débutera par une cérémonie d'ouverture officielle le soir du 5 décembre au Centre national du cinéma de la capitale.

La programmation mettra à l'honneur sept œuvres contemporaines emblématiques, à savoir "Entropia", "Blacksheep", "Feast of fire", "Pianoforte", "Kulej - All that glitters isn’t gold", "Horror story" et "Off we go".

Les cinéphiles souhaitant assister à ces projections gratuites peuvent dès à présent se procurer leurs billets, disponibles en ligne à l'adresse https://chieuphimquocgia.com.vn/ et aux guichets du Centre national du cinéma pour les séances à Hanoï, ainsi que sur le site internet du complexe Cinestar Hai Bà Trung à l'adresse https://cinestar.com.vn/ pour le public de Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN