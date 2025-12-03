Le cinéma polonais s'invite au Vietnam : 7 films en projection gratuite

>> Cinéma vietnamien en fête à Hô Chi Minh-Ville
>> Le Vietnam cherche à attirer davantage de tournages étrangers
>> Les cinémas indépendants parisiens contraints de se réinventer pour survivre
Organisée par le Département cinématographique, en étroite collaboration avec l'Association des cinéastes polonais, cette manifestation culturelle débutera par une cérémonie d'ouverture officielle le soir du 5 décembre au Centre national du cinéma de la capitale.
|Le film "Off we go" réalisé par Mariusz Kuczewski.
La programmation mettra à l'honneur sept œuvres contemporaines emblématiques, à savoir "Entropia", "Blacksheep", "Feast of fire", "Pianoforte", "Kulej - All that glitters isn’t gold", "Horror story" et "Off we go".
Les cinéphiles souhaitant assister à ces projections gratuites peuvent dès à présent se procurer leurs billets, disponibles en ligne à l'adresse https://chieuphimquocgia.com.vn/ et aux guichets du Centre national du cinéma pour les séances à Hanoï, ainsi que sur le site internet du complexe Cinestar Hai Bà Trung à l'adresse https://cinestar.com.vn/ pour le public de Hô Chi Minh-Ville.
VNA/CVN