Festival d’art de rue "Be Vietnam" à la Poste centrale de Hô Chi Minh-Ville

Le festival annuel d’art de rue Saigon Urban Street Fest revient cette année avec le thème "Be Vietnam", se déroulant du 5 au 7 décembre à la Poste centrale de Hô Chi Minh-Ville.

Selon le comité d'organisation, "Be Vietnam" se veut un espace où le patrimoine se mêle au souffle de la modernité, esquissant l’image d’un Vietnam jeune, dynamique et créatif. Cette année, le festival accueille également artLIVE Breaking Championship, un terrain de jeu promettant des battles de haut niveau pour la communauté des danseurs de rue, et offrant aux participants l’occasion de rencontrer et d’échanger avec de grands noms du street dance.

"J’ai accepté d’accompagner la compétition parce que je crois en la valeur spirituelle qu’elle apporte et en l’inspiration qu’elle peut transmettre à la génération suivante. Ce n’est pas seulement un battle, mais un projet visant à soutenir et à élever la communauté de manière authentique", a déclaré le juge Alexander Tu.

Durant les trois jours de l’événement, l’esplanade devant la Poste centrale vibrera au rythme de nombreuses activités : Urban Zone - un espace où l’art rencontre les expériences culinaires ; Spotify Wrapped - une série d’expériences interactives ; Urban Stage - lieu des combats intenses entre les participants, où les visiteurs pourront également s’essayer à des jeux populaires traditionnels tels que les échecs humains ou le tir à la corde, et profiter de performances musicales ; zone Check-in - espace photo “live your best shot” proposant de nombreux angles originaux.

En outre, une grande fresque graffiti sur le thème "Be Vietnam", réalisée par l’artiste Nguyên Công Danh, champion du artLIVE Graffiti Championship 2024, sera présentée. Après l’événement, l’œuvre sera mise aux enchères et l’intégralité des fonds récoltés sera reversée au projet "Draw Your Dream - Dessine ton rêve", destiné à soutenir les enfants en difficulté à travers le Vietnam grâce à des activités artistiques et des événements communautaires.

Texte et photo : Minh Thu/CVN