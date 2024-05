Le Festival du film japonais en ligne fait son retour au Vietnam

Selon le comité d’organisation, le festival, le troisième du genre depuis 2020, présentera 21 longs métrages et deux séries télévisées, dont KIBA : Les Crocs de la fiction réalisé par Yoshida Daihachi, Karakasa de Yamamoto Kenji, Wedding High d’Ohku Akiko, Jungle Emperor de Yamamoto Eichi, Vingt-quatre yeux de Kinoshita Keisuke et BL Metamorphosis de Kariyama Shunsuke.

Les films représenteront une variété de genres: comédie, comédie musicale, thriller, romance, film d’animation et documentaire. Tous seront diffusés gratuitement avec des sous-titres dans 16 langues maximum, disponibles dans 27 pays et régions maximum. Des informations concernant les films sont disponibles sur https://watch.jff.jpf.go.jp.

Le JFF, qui s’ouvrira avec le slogan “Film japonais à tout moment, n’importe où”, est un projet organisé par la Fondation japonaise afin de présenter au public international un aperçu de l’industrie cinématographique japonaise, et plus largement de l’histoire, de la culture et du style de vie de ce pays.

