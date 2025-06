Des experts étrangers donnent des conseils pour un développement efficace et durable de l'économie bleue

Ces dernières années, l'économie maritime du Vietnam a connu un développement rapide et durable, qui manisfeste dans de nombreux aspects et domaines. L'économie maritime et côtière contribue largement au PIB national, celui de 28 villes et provinces côtières atteignant environ 50% du PIB du pays d'ici 2022. Les secteurs économiques purement maritimes visent à contribuer à environ 10% du PIB.

Cependant, le Vietnam fait face à de nouvelles difficultés dans le développement de son économie maritime relié à la faiblesse persistante de la gestion étatique des secteurs économiques maritimes, la fragmentation de la planification de l'espace maritime et l'insuffisance du système juridique associé, la pollution marine, les changements dans les écosystèmes marins et les moyens de développer une économie maritime verte et durable.

Pour relever ces défis, de nombreux experts, scientifiques et gestionnaires ont apporté des contributions précieuses lors d'un entretien avec un correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) en France, en marge du troisième Conférence des Nations unies sur l'océan (UNOC 3) tenue à Nice, en France.

Photo : VNA/CVN

Louis Lambrechts, spécialiste des politiques internationales et du plaidoyer de la Fondation Oceano Azul, a souligné la nécessité de créer des zones marines protégées, contribuant à la restauration du milieu marin pour le développement de la plongée sous-marine ou du tourisme maritime, et pour une meilleure pêche.

Bruno Bodard, directeur exécutif du World-Bays Club, a partagé son point de vue sur la nécessité pour le Vietnam de bâtir une économie durable de l'océan bleu et de protéger de la mer. Il a encouragé le Vietnam à continuer de protéger et de valoriser ses côtes et ses ressources naturelles.

Photo : VNA/CVN

Isabelle Milhomme, chargée de Mission partenariats et chef de projet à l'ONG Objectif Sciences International (OSI), a souhaité que le Vietnam continuera à préserver sa pêche traditionnelle et son tourisme durable en plein essor, en renforçant la réglementation en matière de protection de l'environnement et évoluant vers une économie régénératrice avec la plus grande participation des citoyens.

João Rito, biologiste, maître de conférences à l'École polytechnique de Leiria et fondateur de SEAentia-une start-up d'aquaculture durable basée à Peniche, au Portugal, a souligné la nécessité de protéger l'océan en créant des zones strictement protégées pour développer davantage la pêche durable, favoriser le développement du secteur touristique en améliorant la qualité des activités, ainsi que de réduire l'utilisation d'antibiotiques et la population maritime dans l’aquaculture.

VNA/CVN