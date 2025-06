Accès accru au financement vert pour les PME vietnamiennes

Face aux pressions croissantes des politiques commerciales et des droits de douane réciproques, notamment des États-Unis et de l'Union européenne, les entreprises vietnamiennes, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), doivent accélérer leur transition verte.

L'intégration des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) permet non seulement d'améliorer leur compétitivité et leur conformité aux normes internationales, mais aussi d'ouvrir des opportunités d'accès à la finance verte.

L'un des avantages les plus pratiques de l'ESG est sa capacité à attirer des capitaux d'investissement.

Au Vietnam, l'accès aux ressources financières durables se développe rapidement. La résolution n°198/2025/QH15 de l'Assemblée nationale, entrée en vigueur le 17 mai 2025, prévoit une subvention annuelle de 2% sur les prêts verts, représentant un soutien crucial pour les PME souhaitant investir dans les technologies propres, l'économie circulaire ou des activités conformes aux critères ESG.

Parallèlement, de nombreuses banques et institutions financières, tant nationales qu'internationales (HSBC, BNP Paribas, Standard Chartered, UOB…), mettent en œuvre divers programmes de financement vert tels que le crédit vert, les obligations ou actions vertes.

En mars 2025, 58 établissements de crédit nationaux affichaient un encours vert de plus de 27 milliards de dollars, soit 4,3 % de l'encours total du système financier. Des banques telles que HSBC, BNP Paribas, Standard Chartered, UOB... ont établi des listes de priorités pour des secteurs spécifiques tels que le recyclage, la transformation du bois, le papier, l'agriculture biologique...

D'un point de vue pratique, les experts considèrent les critères ESG comme un véritable "passeport" permettant aux entreprises d'accéder au financement vert, d'améliorer leur compétitivité et de s'adapter aux exigences internationales. Cependant, le niveau de préparation des PME demeure limité. Selon une enquête menée par PwC Vietnam en 2023, seulement 29 % des entreprises interrogées comprennent et appliquent les critères ESG, et plus de 70 % n'ont pas encore de stratégie de durabilité.

Selon Huỳnh Thanh Trung, représentant de la société par actions Leanwares, la mise en œuvre des critères ESG permet de réduire les coûts opérationnels, d'optimiser l'utilisation des ressources, d'améliorer l'image de marque et d'avoir accès à des capitaux préférentiels auprès d'institutions financières vertes. Elle aide également les entreprises à surmonter les barrières techniques et les taxes carbone à l'exportation. À l'inverse, les entreprises qui tardent à se transformer risquent d'être exclues des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Pour bâtir une stratégie ESG solide, les entreprises doivent commencer par évaluer leur situation, mesurer leurs émissions de gaz à effet de serre, mettre en place des initiatives d'efficacité des ressources, et publier des rapports conformes aux normes internationales comme l'Initiative mondiale sur les rapports de performance (Global Reporting Initiative - GRI).

Face aux opportunités et aux défis, les entreprises vietnamiennes doivent démontrer leur capacité à saisir les tendances ESG et le développement durable, créant ainsi des produits et des marques qui répondent aux normes internationales.

