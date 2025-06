L’IA pourrait contribuer jusqu’à 130 mds de dollars à l’économie vietnamienne d’ici 2040

C’était le contenu du rapport publié le 12 juin à Hanoï par le Centre national d’innovation (NIC), l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et Boston Consulting Group (BCG).

Le rapport intitulé "L’économie de l’IA au Vietnam" dresse un panorama complet de l’impact économique de cette technologie dans le pays. Il prévoit que l’IA générera 45 à 55 milliards de dollars de valeur à travers la consommation de produits et services intégrant cette technologie, et permettra d’économiser entre 60 et 75 milliards de dollars grâce à l’automatisation, l’analyse prédictive et l’optimisation des processus.

"Le Vietnam ne se contente pas de participer à la révolution de l’IA ; il ambitionne de s’y positionner comme un acteur de premier plan", a affirmé Vu Quôc Huy, directeur du NIC, en soulignant l’engagement du pays à renforcer la coopération internationale dans ce domaine stratégique.

Des défis structurels à surmonter

Malgré des progrès notables dans l’application de l’IA, notamment dans le secteur privé, son déploiement à l’échelle gouvernementale reste embryonnaire. Le rapport pointe des initiatives encore limitées à certaines localités, freinées par l’absence de modèles financiers durables, une coopération intersectorielle encore insuffisante et un accès restreint à des cas d’usage concrets à forte valeur ajoutée.

Du côté des entreprises, les obstacles sont également nombreux : coûts de mise en œuvre, pénurie de talents qualifiés, manque de culture numérique et de données de qualité constituent autant de freins à l’essor de l’IA à grande échelle.

Cependant, le Vietnam dispose d’un atout stratégique : son vivier de jeunes talents. Le pays prévoit d’atteindre 530.000 professionnels IT d’ici 2026, soit une hausse de 9% depuis 2022. Une dizaine d’universités proposent désormais des cursus de licence en IA, accueillant quelque 1.700 étudiants par an.

Créer un cadre favorable et inclusif

En parallèle, le rapport préconise des mesures transversales : vulgariser les connaissances sur l’IA, développer des jeux de données sectoriels accessibles grâce à des plateformes ouvertes, et établir un cadre réglementaire agile et sécurisé, notamment à travers des mécanismes de type bac à sable.

Dans cette dynamique, le NIC et le JICA DXLab ont annoncé le lancement du Programme d’accélération des startups IA au Vietnam, destiné à accompagner les jeunes pousses dans leur montée en puissance technologique, leur accès au marché et leur attractivité pour les investisseurs.

"Grâce à sa jeunesse, son dynamisme et son appétence pour l’innovation, le Vietnam est en bonne voie pour devenir un hub régional, voire mondial, de recherche et d’application de l’intelligence artificielle", a conclu Vu Quôc Huy.

