Vietnam et États-Unis terminent leur 3e cycle de négociations sur un accord commercial

>> Promotion de la coopération agricole entre le Vietnam et les États-Unis

>> Une nouvelle avancée majeure dans les relations commerciales entre le Vietnam et les États-Unis

>> Le Vietnam prêt à ouvrir davantage son marché aux produits américains

>> Les États-Unis pourraient repousser la date butoir des négociations commerciales

La délégation vietnamienne était conduite par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, négociateur en chef du gouvernement, accompagné de représentants de divers ministères.

Au cours de ces quatre jours de négociations, les délégations vietnamienne et américaine ont obtenu des progrès significatifs, réduisant les divergences dans tous les domaines. Les deux parties ont eu une discussion franche et constructive sur les préoccupations de chaque pays, telles qu'elles figurent dans le document de réponse envoyé par le Vietnam aux États-Unis, et ont pris le temps d'écouter les analyses et les explications en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties.

Les deux parties ont également convenu d'organiser une réunion en ligne dans les prochains jours afin de poursuivre l'examen des questions en suspens et de préparer la négociation en ligne entre le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, et le ministre Nguyên Hông Diên.

Photo : VNA/CVN

L'après-midi du quatrième jour ouvrable (dernière séance de négociation technique), le ministre Nguyên Hông Diên a participé à une séance de négociation en même temps que le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, et l'ambassadeur Jamieson Greer, représentant américain au Commerce. C'est la première fois que les États-Unis proposent une telle forme de négociations au niveau ministériel.

Lors de la séance de négociations, sur la base des résultats des quatre jours de négociations entre les deux parties, le ministre Nguyên Hông Diên a donné plusieurs idées pour promouvoir le processus et aboutir à des résultats. Le ministres américains ont hautement apprécié la bonne volonté et les efforts du Vietnam dans les négociations et ont globalement approuvé les idées proposées par le ministre Nguyên Hông Diên, les considérant comme une base importante pour la poursuite des discussions sur les travaux nécessaires à la conclusion d'un accord entre les deux pays.

Par la suite, le ministre Nguyên Hông Diên s'est entretenu avec le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, afin de clarifier les points abordés lors de la séance plénière.

Photo : VNA/CVN

Howard Lutnicka affirmé que les États-Unis accordaient une grande importance à leurs relations avec le Vietnam et souhaitaient un développement vigoureux du pays. Il a pris acte des suggestions et des préoccupations du Vietnam et a déclaré qu'il serait d'accord avec le représentant américain au Commerce pour trouver une solution appropriée.

Nguyên Hông Diên a hautement apprécié les analyses de Howard Lutnicka et de Jamieson Greer, avant d’affirmer la détermination du Vietnam à construire et à promouvoir des relations économiques et commerciales avec les États-Unis de manière équilibrée et durable, au bénéfice des populations et des entreprises des deux pays.

Les ministres ont convenu de désigner des experts techniques des deux parties pour continuer à renforcer les échanges et parvenir rapidement à un accord conforme aux attentes et aux conditions de chaque partie.

VNA/CVN