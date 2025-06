Le PM Pham Minh Chinh propose de renforcer trois axes pour protéger l'océan

Le Forum sur l'économie bleue et la finance a été organisé par le gouvernement monégasque les 7 et 8 juin, réunissant de nombreux chefs d'État et de gouvernement, experts, décideurs politiques et investisseurs du monde entier.

Photo : VNA/CVN

Le Forum vise à promouvoir le rôle de l'économie verte pour relever les défis financiers actuels, en soulignant le rôle essentiel des investissements durables et des politiques innovantes pour la protection des océans et la prospérité de l'économie mondiale. Il constitue une occasion importante et concrète pour les représentants des pays, les experts et les investisseurs d'examiner les avancées réalisées à ce jour en matière de développement économique vert, d'échanger des initiatives et de promouvoir la coopération dans ce domaine.

En tant qu’invité principal du Forum, le Premier ministre Pham Minh Chinh a prononcé un discours important lors de la séance plénière sur la gouvernance et le financement durables des océans. Il a souligné l'importance particulière du Forum, un forum de solidarité où les pays et le secteur privé se réunissaient pour investir dans la revitalisation de l'économie océanique.

Pour le Vietnam, pays doté de plus de 3.000 km de côtes, le Premier ministre a affirmé que la mer n'était pas seulement un concept géographique, mais aussi l'identité culturelle et l'âme du peuple vietnamien. Développer une économie maritime performante et durable est une exigence objective, une exigence incontournable, un choix stratégique pour aider le Vietnam à réaliser ainsi son objectif de devenir une nation maritime forte et un pays développé à revenu élevé d'ici 2045.

Le dirigeant vietnamien a souligné que chaque pays et chaque nation, malgré les différences en termes d'institutions politiques, de niveau de développement économique et d'identité culturelle et sociale, partage la mission commune : Œuvrer ensemble pour préserver et protéger l'océan bleu aujourd'hui et demain afin que l'océan demeure à jamais un espace de vie et de développement durable.

Concernant la situation actuelle, le Premier ministre a précisé que les investissements dans la conservation et l'exploitation durable des océans restaient les plus faibles parmi les 17 Objectifs de développement durable des Nations unies alors que l'océan représentait 70% de la surface terrestre.

Photo : VNA/CVN

Donc, il a proposé une approche globale, mondiale et inclusive, axée sur l'équité, l'égalité, l'inclusion et la durabilité afin de préserver et de développer ensemble l'océan bleu. Selon le dirigeant, il est nécessaire de concentrer les ressources sur trois axes.

Premièrement, accroître les investissements dans la recherche, le développement et l'application des sciences marines, notamment en favorisant le transfert de technologie, la coopération en matière de recherche, le partage d'expériences et la création conjointe d'un système mondial de données marines.

Deuxièmement, accroître la mobilisation et l'utilisation efficace des ressources pour le développement durable de l'économie maritime, dans l'esprit "État dirigeant - Entreprises pionnières - Habitants accompagnant - Organisations internationales créant et soutenant" ; former ainsi un écosystème financier pour l'océan bleu au sein duquel le Vietnam est prêt à jouer un rôle pionnier en pilotant ce modèle.

Troisièmement, renforcer la connectivité intercontinentale, interrégionale et internationale ainsi que la gouvernance mondiale de l'océan bleu, dans l'esprit de "prendre les Nations unies comme centre, le droit international comme fondement et la coopération internationale comme moteur" afin de former des "pôles de croissance de l'océan bleu", reliant les centres économiques maritimes mondiaux. Le Vietnam est prêt à participer et à contribuer activement au développement de cet important réseau en Mer Orientale, une zone maritime stratégique mondiale.

Le chef du gouvernement vietnamien a réaffirmé la ferme volonté du Vietnam d'être toujours un partenaire fiable, prêt à accompagner les efforts mondiaux de protection de l'océan ; un partenaire actif, prêt à participer et à piloter les mécanismes de coopération maritime, et un partenaire responsable, prêt à contribuer à des initiatives de financement vert équitables et durables.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours de clôture, le président français Emmanuel Macron a hautement apprécié les efforts des pays, dont le Vietnam, pour la protection de l'océan, et a partagé les points de vue du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Les dirigeants des pays présents au forum ont souligné que la protection de l'océan n'était pas seulement une question environnementale, mais aussi une question politique, économique, scientifique et éthique. Il est important que tous les pays, toutes les entités, toutes les entreprises, tous les scientifiques et tous les citoyens s’unissent pour agir.

