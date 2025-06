Renouveler la gestion du marché de l’or

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a appelé à un changement radical, passant d’une mentalité administrative à une approche disciplinée et axée sur le marché de l’or, et d’une logique de “restriction pour contrôler” à celle d’“ouverture pour gouverner”.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a recommandé l’élaboration d’un cadre juridique pour mieux connecter le marché domestique et le marché mondial de l’or. Il s’est exprimé lors d’une récente séance de travail avec la Commission centrale des politiques et des stratégies du PCV sur les mécanismes et les politiques au service d’une gestion plus efficace du marché de l’or.

Le chef du Parti a salué les récentes améliorations positives apportées à la réglementation. Il a toutefois également souligné un certain nombre de lacunes persistantes, notamment des mécanismes réglementaires obsolètes, la lenteur des réformes, la contrebande d’or, les sorties de devises et les pratiques monopolistiques sur le marché intérieur. Il a insisté sur la nécessité d’abandonner l’idée d’interdire ce qui ne peut être contrôlé et de garantir que le marché de l’or fonctionne conformément aux principes du marché, sous la supervision de l’État.

Transparence du marché

Tô Lâm a déclaré qu’il était essentiel de respecter les principes de droit de propriété, de propriété des actifs et de liberté d’entreprise, tant pour les particuliers que pour les entreprises. La transparence du marché doit être garantie et la thésaurisation de l’or par les citoyens doit être reconnue comme une forme légitime d’épargne et d’investissement.

Il a demandé que le monopole de l’État sur le marquage des lingots d’or soit démantelé de manière contrôlée, en partant du principe que le gouvernement conserve le contrôle de la production de lingots. Toutefois, des licences peuvent être accordées aux entreprises qualifiées pour participer à la fabrication de lingots d’or, favorisant ainsi des conditions de concurrence équitables, diversifiant les sources d’approvisionnement et contribuant à la stabilité des prix sur le marché.

Le secrétaire général du PCV a également recommandé d’accroître les importations d’or réglementées afin d’augmenter l’offre et de réduire l’écart entre les prix nationaux et internationaux, ainsi que de lutter contre la contrebande d’or transfrontalière. Il a encouragé le développement du secteur vietnamien de la bijouterie en or, avec l’objectif à long terme de devenir un pôle régional de production et d’exportation de haute qualité, contribuant ainsi à la transformation de l’or thésaurisé en produits à valeur ajoutée. Il a également appelé à une meilleure efficacité de gestion et à une coordination intersectorielle renforcée, notamment dans la lutte contre la contrebande de ce produit.

Le chef du Parti a souligné la nécessité de renforcer le rôle de l’Association vietnamienne des commerçants en or comme intermédiaire entre les entreprises et les autorités de régulation. Le maintien de la stabilité macroéconomique et de la confiance du public dans la monnaie nationale demeure une solution fondamentale et à long terme pour transférer les ressources de l’or vers une utilisation économique productive, a-t-il affirmé, appelant à la mise en place rapide d’un système complet d’information et de données sur le marché de l’or afin d’accroître la transparence.

Il a souligné la nécessité de se concentrer sur la recherche et la proposition d’un ensemble de solutions adaptées et progressives à mettre en œuvre rapidement. Celles-ci pourraient inclure la prise en compte des expériences internationales pour recommander la création d’un Service national de transactions de l’or, l’autorisation du négoce de l’or sur le Service de transactions des matières premières ou la mise en place d’une plateforme dédiée au négoce de l’or au sein du futur centre financier international du Vietnam.

Principes de l’économie de marché

En marge de la 9e session de la XVe Assemblée nationale, les députés ont déclaré que les ajustements à la politique du marché de l’or devraient être mis en œuvre dès maintenant, afin de réduire l’écart entre les prix nationaux et mondiaux de l’or et de mieux contrôler la contrebande d’or transfrontalière, qui demeure difficile. Les députés ont exprimé leur soutien à la directive du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, sur la gestion du marché de l’or, convenant que la fin du monopole de l’État sur cette marchandise contribuerait à réduire les disparités de prix entre les marques d’or.

Trân Anh Tuân, député de Hô Chi Minh-Ville, a remarqué que l’adoption d’une gestion axée sur le marché, permettant aux entreprises qualifiées de participer à la production, au commerce et à la distribution de l’or comme matière première, contribuerait à réduire l’écart de prix. Il est nécessaire d’ouvrir davantage la porte aux entreprises compétentes, a-t-il suggéré, précisant qu’avec l’augmentation de l’offre, le marché offrira davantage d’options et que les prix nationaux s’aligneront progressivement sur les prix mondiaux, contribuant ainsi à stabiliser le marché et à freiner la contrebande d’or transfrontalière. En outre, il convient de supprimer progressivement les obstacles à la production nationale de lingots d’or et d’élargir le mécanisme afin de permettre à toutes les entreprises qualifiées de se placer sous le contrôle de l’État grâce à une réglementation commune et à un système technologique de surveillance stricte, a-t-il ajouté.

D’après le député Trinh Xuân An, de la province de Dông Nai (Sud), la gestion doit être fondée sur le principe de l’offre et de la demande, sans interventions spécifiques telles que la détermination des personnes autorisées à acheter ou à vendre de l’or. Confier la vente d’or aux établissements de crédit est contraire aux principes de l’économie de marché. Il a également approuvé la solution proposée par le secrétaire général du Parti,

Tô Lâm, concernant la création d’un Service national de transactions de l’or, tout en soulignant que cet établissement devrait être gérée de manière professionnelle et transparente, et non pas comme une salle des marchés improvisée comme par le passé, ni comme une plateforme de spéculation virtuelle sur l’or. Tous les produits introduits sur le marché doivent avoir des origines claires pour éviter que ledit service ne devienne un outil de blanchiment d’argent ou un refuge pour des activités illicites, a-t-il indiqué.

