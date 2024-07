Enjeux cruciaux de la planification nationale de l’espace maritime

Les espaces marins et littoraux vietnamiens regorgent de multiples usages et enjeux, tant environnementaux que socio-économiques. Préserver et restaurer leur biodiversité, concilier la protection de l’environnement et le développement de l’”économie bleue”..., la planification maritime est un levier majeur pour relever ces défis.

Photo : Nguyên Thành/VNA/CVN

Lors de sa récente 7e session de la XVe législature, l’Assemblée nationale a adopté une résolution sur la planification de l’espace maritime pour la période 2021-2030, avec vision à l’horizon 2050. Cette stratégie nationale pour la mer et le littoral élaborée dans le cadre de la Loi sur l’aménagement constituera une base réglementaire et législative pour maximiser le potentiel maritime du pays.

Le Vietnam possède une longue façade maritime de plus de 3.260 km de côtes. Avec plus de la moitié de sa population résidant dans les 28 villes et provinces littorales (sur 63), le pays regorge de nombreux atouts et enjeux écologiques, touristiques et socio-économiques. La planification maritime doit permettre la pérennisation et la gestion durable des usages et activités maritimes, existants et émergents, pour atteindre le bon état écologique.

Exploitation rationnelle des ressources

Reconnaissant le rôle et l’importance de la mer et des îles dans le développement national, lors de son 8e plénum en octobre 2018, le Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) du XIIe exercice a adopté la Résolution N°36 sur la “Stratégie pour le développement durable de l’économie marine du Vietnam jusqu’en 2030, avec vision à l’horizon 2045”. L’objectif est d’en faire un “pays maritime puissant”, répondant aux critères de développement durable de l’économie bleue.

Concrétisant les stratégies et objectifs mentionnés dans la résolution, le gouvernement a confié au ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement l’élaboration de la “Planification de l’espace maritime national pour la période 2021-2030, avec vision à l’horizon 2050”.

“Il s’agit d’une tâche difficile et compliquée”, a estimé le ministre Dang Quôc Khánh. Cette première planification maritime est dotée d’une approche globale, intégrée et multisectorielle en vue d’un développement durable des ressources maritimes.

Ses orientations visent à assurer une gestion et une exploitation efficaces de l’espace maritime, à concilier le développement de l’économie bleue avec une meilleure protection de l’environnement. La recherche en sciences et technologies marines, la coopération internationale et la promotion de secteurs innovants tels que les énergies renouvelables y occupent une place importante. Le tout pour faire du Vietnam un “pays maritime puissant”.

Une très forte accessibilité maritime

Ce plan d’aménagement est considéré comme un outil privilégié de soutien à la gestion globale de l’État basée sur une très forte accessibilité maritime.

Photo : VNA/CVN

La planification maritime s’étend sur les trois dimensions : maritime, aérienne et terrestre. Les périmètres concernés comprennent les régions côtières, les îles et archipels, les aires marines protégées ; le périmètre aérien correspondant au périmètre maritime ; les activités terrestres situées sur le littoral et celles ayant un impact sur l’espace maritime.

Pour chacun de ces espaces, le plan vise une exploitation et une valorisation des ressources maritimes dans une démarche durable. Il met en avant de grandes politiques fondamentales telles que la promotion de l’espace maritime dans le développement économique et la défense de la souveraineté du Vietnam, la nécessité d’accorder le développement de l’économie maritime avec la protection de l’environnement et la préservation de la biodiversité marine.

Il concerne aussi la sensibilisation de la population aux enjeux maritimes par la mise en valeur du patrimoine immatériel de la mer, des traditions historiques et d’une identité maritime nationale ; l’intensification de la gestion intégrée et unifiée des ressources naturelles et la protection du milieu marin, la conservation de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique. Sans oublier la mobilisation des investissements publics, de la coopération et des financements internationaux dans les sciences et technologies de la mer, les ressources humaines.

Infrastructures synchrones et modernes

Pour les îles et archipels, il est nécessaire d’achever la construction d’infrastructures synchrones et modernes pour certaines zones économiques clés (Vân Dôn, Cát Hai, Phú Quôc) en mettant l’accent sur les secteurs de la haute technologie et du tourisme de luxe.

Photo : Huy Hùng/VNA/CVN

Dans le même temps, il s’agit de remettre en état 12 aires marines protégées et d’en mettre en service quatre autres avant 2025 (Hòn Mê, Hai Vân - Son Trà, Nam Yêt et Phú Quý). Il est aussi important d’aménager de nouvelles zones, avec l’objectif d’en avoir 40 en service.

Selon le Dr. Ta Ðình Thi, vice-président de la Commission des sciences, des technologies et de l’environnement de l’Assemblée nationale, la planification nationale de l’espace maritime est un outil important pour concrétiser le Schéma directeur national et créer une base de gestion et d’exploitation efficace des ressources naturelles, tout en contribuant au développement de l’économie bleue et à la garantie de la défense et de la sécurité nationales.

Par ailleurs, le périmètre aérien inclus dans le plan est aménagé à des fins de défense et de sécurité, de développement de l’aviation civile, d’activités de sauvetage et de recherche scientifique sur la base du respect de la loi vietnamienne, du droit international ainsi que des conventions et traités internationaux signés par le Vietnam.

Enfin, les activités d’empiètement sur la mer doivent minimiser l’impact sur les écosystèmes marins et côtiers, accroître la valeur paysagère et promouvoir les atouts maritimes, tout en élargissant l’espace de développement des localités littorales et insulaires.

Mai Huong/CVN