Les États-Unis continuent d’estimer que le Vietnam ne manipule pas sa monnaie

>> La croissance du crédit au Vietnam dépasse l'objectif, atteignant 15,08% en 2024

>> La Banque d’État du Vietnam injecte plus de cinq billions de dôngs sur le marché

>> La Banque d’État du Vietnam soutient les activités des entreprises privées

Le Vietnam n’avait déjà pas été inscrit sur cette liste dans les précédents rapports du Trésor américain en 2020 et 2023. Dans son premier rapport semestriel sur les politiques monétaires, publié le 5 juin (heure locale) sous la présidence de Donald Trump, les États-Unis ont indiqué qu’aucun grand partenaire commercial ne manipulait sa monnaie en 2024.

Photo : VNA/CVN

Selon ce rapport, la Chine, le Japon, la République de Corée, Taïwan (Chine), Singapour, le Vietnam, l’Allemagne, l’Irlande et la Suisse figurent sur la liste des pays nécessitant une surveillance renforcée en matière de changes. Cette inclusion repose sur trois critères : un excédent commercial avec les États-Unis d’au moins 15 milliards de dollars, un excédent courant mondial supérieur à 3% du PIB, et des interventions persistantes et unilatérales sur le marché des changes. L’Irlande et la Suisse y figurent en raison de leurs importants excédents bilatéraux et courants.

Le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce a souligné que les États-Unis sont un partenaire stratégique global du Vietnam et l’un de ses principaux marchés d’exportation. De leur côté, les États-Unis considèrent le Vietnam comme leur huitième partenaire commercial.

Washington a salué le fait que le Vietnam n’a pas eu recours à une dévaluation de sa monnaie pour favoriser ses exportations. Le pays s’est engagé à moderniser et améliorer la transparence de son cadre de politique monétaire et de change, à maintenir la stabilité macroéconomique et à garantir la solidité de son système bancaire. Les autorités américaines ont également reconnu les efforts du Vietnam pour coopérer étroitement avec le Trésor américain, renforçant ainsi la compréhension mutuelle et le partage d’informations.

La politique monétaire du Vietnam, menée par la Banque d’État (BEV), vise à soutenir la croissance économique tout en maîtrisant l’inflation et en stabilisant le marché financier. Pour ce faire, la BEV utilise des outils tels que le contrôle de la masse monétaire, les taux d’intérêt et le taux de change. Cette politique est coordonnée avec d'autres mesures économiques, notamment la politique budgétaire et les actions en faveur des exportations, afin de créer un environnement stable et propice au développement.

Thê Linh/CVN