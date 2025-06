Le Vietnam cherche à attirer davantage d'IDE dans les semi-conducteurs et l'IA

Le géant mondial de la technologie Qualcomm vient d'inaugurer un centre de recherche et développement (R&D) en intelligence artificielle (IA) au Vietnam, qui devrait contribuer à positionner le pays comme un pôle majeur de R&D en IA dans la région et dans le monde.

Selon le vice-ministre des Finances, Lê Tân Cân, cet événement constitue une "étape importante" marquant une nouvelle phase de coopération entre Qualcomm et le Vietnam dans le domaine de l'IA. Il a exhorté Qualcomm à poursuivre ses recherches de pointe en IA au Vietnam et à renforcer sa coopération avec le Centre national d'innovation du Vietnam (NIC) afin de contribuer au développement de la main-d'œuvre nationale en IA.

Le projet de centre de R&D de Qualcomm a également été salué par le ministre des Finances, Nguyên Van Thang, comme un élément positif pour l'attraction des investissements étrangers au cours des cinq premiers mois de l'année. Dans un rapport présenté à l'Assemblée nationale en amont de la séance de questions-réponses sur les finances de la 9e session de la XVe législature, Nguyên Van Thang a indiqué que le Vietnam avait attiré plus de 18,4 milliards de dollars d'IDE enregistrés durant cette période, soit une hausse de 66,2 % sur un an.

Plus important encore, les investissements étrangers se dirigent de plus en plus vers des secteurs clés tels que la transformation, la fabrication, la transformation numérique et l'intelligence artificielle, a-t-il ajouté.

De nombreuses grandes entreprises américaines et européennes (UE) investissent davantage et développent des chaînes d'approvisionnement au Vietnam, a-t-il souligné, soulignant que cela reflète l'importance croissante du Vietnam dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Au-delà du projet de centre de R&D, Qualcomm a d'autres projets au Vietnam. Lors d'une réunion avec le secrétaire général du Parti, To Lam, Alex Rogers, responsable des affaires internationales chez Qualcomm, a affirmé que l'entreprise continuerait d'investir au Vietnam, notamment en formant des talents vietnamiens pour contribuer au développement mondial de l'IA, soutenant ainsi le développement du Vietnam et renforçant les relations entre le Vietnam et les États-Unis.

L'IA et les semi-conducteurs sont des secteurs clés que le Vietnam privilégie pour attirer les investissements, visant à favoriser de nouveaux moteurs de croissance et à viser une croissance économique à deux chiffres pour la période à venir.

Attirer les IDE pour le développement

Malgré les difficultés d'investissement mondiales, les investissements étrangers au Vietnam restent en hausse, avec un retour en force des projets de grande envergure.

Dans son rapport sur l'attraction des investissements étrangers pour la période janvier-mai, l'Agence des investissements étrangers (AIEF) du ministère des Finances a mis en évidence plusieurs projets d'envergure récemment enregistrés, tandis que les projets existants ont accru leurs investissements au Vietnam.

Les cinq derniers mois ont marqué le retour de nombreux projets immobiliers de grande envergure, pour un montant total de 4,99 milliards dollars, soit le double du montant enregistré à la même période l'an dernier. Cette forte croissance témoigne du fort attrait du marché vietnamien. Ces évolutions concordent également avec une récente évaluation de Savills Vietnam, qui souligne les opportunités croissantes d'attirer les investissements des ultra-riches du monde entier.

Selon Matthew Powell, directeur de Savills Hanoi, le Vietnam offre des opportunités d'attirer les plus riches du monde grâce à sa situation stratégique en Asie du Sud-Est, sa croissance économique rapide, ses paysages naturels exceptionnels, son cadre de vie en nette amélioration et son potentiel important pour la croissance des investissements immobiliers.

Des experts affirment qu'attirer les IDE dans l'immobilier est un moteur positif pour le marché et l'économie en général. Cependant, pour que l'économie vietnamienne accélère plus vigoureusement dans la période à venir, la clé réside dans les projets de transformation et de fabrication, en particulier dans les secteurs de pointe tels que les semi-conducteurs et l'IA.

Dans un rapport à l'Assemblée nationale, Nguyên Van Thang a souligné l'importance de mobiliser les investissements étrangers pour le développement, tout en présentant les moteurs de croissance traditionnels et émergents pour soutenir l'objectif de croissance économique de plus de 8% cette année.

Il a déclaré qu'il était essentiel d'identifier et de traiter rapidement les obstacles et les recommandations liés aux grands projets d'IDE ; de mobiliser des groupes de travail pour apporter un soutien étroit et accélérer les procédures d'investissement pour ces projets afin d'accélérer leur mise en œuvre.

Nguyên Van Thang a également souligné la nécessité de développer des mécanismes efficaces pour attirer sélectivement les IDE et exploiter les flux d'investissement indirects et les fonds d'investissement internationaux, notamment en fournissant un soutien financier direct ou des infrastructures aux secteurs à fort potentiel afin de créer des percées et de nouveaux moteurs de croissance. Il insiste sur l'importance de créer les meilleures conditions possibles et encourage les entreprises à mener des activités de R&D ou à s'engager dans des transferts de technologie au Vietnam.

Afin d'attirer les IDE et de stimuler de nouveaux moteurs de croissance, un projet de résolution sur le développement d'un centre financier international a récemment été soumis à l'Assemblée nationale. Une fois achevé, ce centre devrait non seulement renforcer l'intégration du Vietnam au marché financier mondial, mais aussi attirer les institutions financières étrangères et tirer parti de l'évolution des flux de capitaux d'investissement internationaux.

