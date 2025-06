L'industrie auxiliaire vietnamienne s'intègre à la chaîne d'approvisionnement mondiale

Photo : BCT/CVN

Grâce à son emplacement stratégique, à son environnement politique stable et à sa main-d’œuvre jeune, la province de Bac Ninh est devenue une destination attractive pour les investissements directs étrangers (IDE).

Plus de 500 entreprises locales opèrent dans l’industrie auxiliaire, principalement dans les secteurs de la transformation et de la fabrication, de l’électronique, de la mécanique de précision, de l’automatisation et de l’agroalimentaire.

Plusieurs d’entre elles ont investi dans des technologies de pointe pour répondre aux normes internationales, devenant ainsi des partenaires de confiance de multinationales.Le programme "Soutien technique avec la méthodologie Kaizen" du Service provincial de l’industrie et du commerce a obtenu des résultats positifs : la productivité est passée de 2% à 5% et les déchets sont réduits de 7% à 15%.

De plus, la transformation numérique et le commerce électronique ont été promus, contribuant à soutenir plus de 100 entreprises avec des sites web et des formations en marketing numérique.Bac Ninh a été la première ville du pays à adopter des politiques de formation des ressources humaines spécialisées pour les industries auxiliaire et des semi-conducteurs, en collaboration avec le ministère de l’Industrie et du Commerce et le groupe Samsung.

Restructuration de la chaîne d'approvisionnement

La création d’associations d’entreprises sectorielles est également envisagée afin de favoriser les liens, le transfert de technologie et le développement des marques nationales.Avec 16 parcs industriels, Bac Ninh accueille de grandes entreprises telles que Samsung, Canon, ABB, Goertek et Amkor.

Cette présence est essentielle pour renforcer les capacités technologiques des entreprises auxiliaires locales et les intégrer durablement aux chaînes mondiales.Forte d’infrastructures modernes et d’avantages géographiques, Bac Ninh est à la pointe de la restructuration de sa chaîne d’approvisionnement.

Les entreprises d’investissement direct étranger (IDE) recherchent de plus en plus de fournisseurs locaux pour accroître leur taux de localisation, ouvrant ainsi d’importantes opportunités de coopération.

Talway Vietnam, relevant du Shanghai Guangwei Electric Group, a initialement investi 700 millions de dollars à Bac Ninh.

Photo : VNA/CVN

Actuellement, environ 50% de ses intrants s’achètent au Vietnam avec 30% des fournisseurs étant des entreprises locales. Selon Yang Yong, directeur adjoint de l’entreprise, les fournisseurs vietnamiens se distinguent par leur stabilité, leurs prix compétitifs et leur conformité aux normes internationales.

De même, Fubo, directeur général de FUJA Vietnam, a souligné avoir choisi Bac Ninh depuis 2024 en raison de ses coûts raisonnables et du développement rapide de son écosystème industriel et technologique.Yamaha Motor Vietnam, en plus d’être l’un des plus grands constructeurs de motos, développe des équipements d’automatisation et des solutions technologiques. Bac Ninh est en passe de devenir un marché clé pour ses produits industriels.

Selon Ogasawara Satoshi, analyste des marchés internationaux chez Yamaha Motor, Bac Ninh présente un fort potentiel pour accueillir des pôles technologiques de pointe, ce qui stimule la valeur technologique des produits et la croissance de l’industrie auxiliaire.Il a également indiqué que l’industrie auxiliaire se consolide comme un pilier stratégique du développement industriel de Bac Ninh et du Vietnam.

Grâce à une vision claire, à un engagement commercial et à des politiques fortes, Bac Ninh construit un écosystème industriel moderne, renforçant ainsi sa position sur la carte de la production technologique de la région.

VNA/CVN