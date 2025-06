VinFast lance un concours de composition musicale pour un Vietnam vert et puissant

À l’occasion du 6 e anniversaire de l’inauguration de son usine (14 juin 2019 - 14 juin 2025) et en hommage aux grandes fêtes nationales, le constructeur automobile VinFast a officiellement lancé un concours de composition musicale sur le thème : "VinFast, aspiration à Vietnam vert et puissant".

Photo : VinFast/CVN

Ce concours d’envergure nationale a pour objectif de célébrer l’esprit de renouveau du Vietnam, tout en diffusant les valeurs et la vision de VinFast : promouvoir une transition verte, incarner l’intelligence et la résilience vietnamienne, et affirmer le rôle du pays sur la scène mondiale.

Depuis sa création en partant de zéro, VinFast s’est hissée au rang de leader du marché automobile vietnamien, devenant également le seul constructeur de véhicules 100% électriques d’Asie du Sud-Est. Fidèle à sa mission "Pour un Vietnam vert et puissant", la marque ambitionne de devenir un symbole national d’innovation et de fierté.

Le concours est ouvert à tous les citoyens vietnamiens, y compris ceux résidant à l’étranger, sans limite d’âge ni de profession. Les œuvres proposées doivent illustrer le thème du concours, exprimer un profond patriotisme, une aspiration au développement durable, et refléter les valeurs fondamentales de VinFast en matière d’innovation, d’écologie et de rayonnement international.

Photo : VinFast/CVN

Les candidatures sont ouvertes du 14 juin au 14 août 2025. Les résultats seront annoncés le 2 septembre 2025, et la cérémonie de remise des prix est prévue pour le courant du mois de septembre.

Un prix prestigieux pour des créations originales

Le concours offre une dotation totale de 672,8 millions de dôngs, comprenant : 1er prix: une voiture VinFast VF 3 (valeur de 299 millions dôngs); 2e prix (x2): scooter électrique VinFast Theon S (56,9 millions de dôngs chacun); 3e prix (x5): scooter électrique VinFast Motio (12 millions de dôngs chacun); 100 prix d'encouragement : bons cadeaux "Green Voucher SM" (2 millions de dôngs chacun) pour les 100 premières œuvres éligibles.

Les chansons doivent être des compositions originales, jamais publiées, non soumises à d’autres concours, et exemptes de plagiat. Les auteurs sont responsables de leurs œuvres et, en cas de sélection, les droits d’auteur seront cédés exclusivement à VinFast.

Les candidatures doivent être envoyées par email à l’adresse : v.sangtac@vinfast.vn.

Toutes les informations détaillées concernant le règlement du concours sont disponibles sur https://vinfastauto.com/vn_vi/vinfast-phat-dong-cuoc-thi-sang-tac-ca-khuc-vinfast-khat-vong-vi-viet-nam-xanh-va-hung-cuong

Minh Thu/CVN