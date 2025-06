Festival "Sans numéraire -Ting Ting Day 2025"

Promouvoir la culture du paiement numérique pour stimuler l’économie digitale

Le matin du 14 juin, à Hô Chi Minh-Ville, le festival "Sans numéraire -Ting Ting Day 2025" a officiellement été ouvert en présence du vice-Premier ministre Hô Duc Phoc, aux côtés de nombreux citoyens, entreprises, banques et institutions financières.

>> Efforts déployés pour promouvoir l'intégration des paiements numériques dans l'ASEAN

>> Le paiement sans numéraire contribue à l’économie

Le festival Ting Ting Day 2025 ne se veut pas uniquement un événement technologique, mais aussi un terrain de jeu dynamique destiné aux jeunes et aux citadins. Les participants y découvrent l’écosystème complet du paiement sans numéraire à travers des activités d’achat, de divertissement, d’interaction numérique et d’éducation financière personnelle.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Lê Thê Chu, rédacteur en chef du journal Tuôi Tre, a souligné l’importance particulière de l’année 2025, qui marque la fin de la mise en œuvre du projet de développement des paiements sans numéraire pour la période 2021-2025 selon la décision 1813 du Premier ministre. Elle symbolise également une transition décisive vers un modèle d’économie numérique globale au Vietnam.

"Nous croyons que -Ting Ting Day- n’est pas seulement un festival technologique, mais aussi une célébration du confort, de la sécurité et du progrès - un lieu où les citoyens perçoivent concrètement la valeur du paiement numérique, où les entreprises entrevoient des opportunités de transformation, et où les autorités trouvent un canal de connexion efficace avec la population dans le processus de numérisation", a affirmé M. Chu.

Une connexion entre les acteurs de l’écosystème financier numérique

L’événement, animé, s’est déroulé sur la rue piétonne Nguyên Huê, où de nombreux stands technologiques et financiers ont été installés. Les délégués, dont le vice-Premier ministre, ont directement testé différents services de paiement numérique, allant du paiement des transports en commun via carte sans contact "Vikki Go" aux QR codes, portefeuilles électroniques, eKYC ou facturation électronique.

Le stand de la Banque d'investissements et de développement du Vietnam (BIDV) a retenu l’attention avec sa solution permettant aux commerçants de gérer en temps réel leur trésorerie grâce à un système d’alerte sur les mouvements de compte. La banque HDBank a, de son côté, présenté la carte "Petrolimex 4-en-1", intégrant carte de débit, crédit, prépayée et système de points - un outil optimal pour les utilisateurs de carburant et de services essentiels.

Sacombank et ACB ont également mis en valeur leurs services dédiés aux petits commerçants, intégrant les factures électroniques et la signature numérique, pour accélérer la numérisation dans le secteur du commerce de détail.

Chez Mksmart, les visiteurs ont découvert des cartes intelligentes fabriquées à partir de matériaux recyclés - une innovation alliant technologie et développement durable.

Encourager la consommation intelligente et stimuler l’économie

Au-delà de l’aspect technologique, le festival 2025 est aussi une occasion de stimuler la consommation grâce à de nombreuses campagnes promotionnelles. Selon Lê Hoàng Tài, directeur adjoint du Département de la promotion commerciale (ministère de l’Industrie et du Commerce), le programme national de promotions commerciales "Vietnam Grand Sale 2025", lancé du 14 juin au 14 juillet, autorise désormais des réductions allant jusqu’à 100% de la valeur des produits - au lieu de 50% auparavant. Une mesure audacieuse pour soutenir entreprises et consommateurs dans un contexte économique encore difficile.

Les activités promotionnelles peuvent être combinées à des foires, expositions ou festivals, créant ainsi une dynamique commerciale locale et attirant les touristes étrangers. À Hô Chi Minh-Ville, le programme "Shopping Season" a reçu un large soutien des entreprises et des consommateurs.

Un pont entre l’État, les entreprises et les citoyens

Trân Xuân Toàn, rédacteur en chef adjoint du journal Tuôi Tre, a indiqué que le taux d’adultes utilisant les paiements sans numéraire a connu une forte croissance ces dernières années, témoignant d’un changement net dans les habitudes de consommation et d’un accès à la technologie en forte croissance.

"Ting Ting Day 2025" ne se contente pas d’offrir des expériences technologiques, il constitue également une plateforme de connexion entre banques, entreprises fintech et autorités publiques, dans le but de bâtir un écosystème financier numérique sécurisé, transparent, efficace et durable. Ces transformations favorisent non seulement l’économie numérique, mais contribuent aussi à construire une société moderne, sans argent liquide

Tracer l’avenir des paiements numériques au Vietnam

"Ting Ting Day 2025" s’inscrit dans le programme national "Journée sans argent liquide", organisé depuis 2019 par le journal Tuôi Tre, le Département des paiements de la Banque d’État, Thoi bao Ngân hàng (revue de la banque), en coopération avec le Service de l’industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville et la société NAPAS. L’événement bénéficie de la direction de la Banque d’État, du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que du soutien actif de l’Union de la jeunesse de Hô Chi Minh-Ville et de nombreuses organisations nationales.

Après sept éditions, la Journée sans argent liquide est devenue un programme clé pour sensibiliser la population, transformer les comportements de paiement et définir les bases d’un avenir financier moderne, pratique et aligné sur les tendances mondiales de transformation numérique.

Le festival se poursuivra jusqu’au 15 juin, avec encore de nombreuses activités ludiques, informatives et innovantes pour diffuser un message clair : le Vietnam est prêt pour un avenir sans argent liquide.

Texte et photos : Quang Châu/CVN