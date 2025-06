La province de Ninh Thuân présente ses produits à Hô Chi Minh-Ville

Le 13 juin dans la mégapole du Sud, le Centre de promotion des investissements, du commerce et du tourisme de la province de Ninh Thuân, en collaboration avec celui de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), a organisé la cérémonie d’ouverture de la Semaine de connexion et de présentation des produits de la province de Ninh Thuân à Hô Chi Minh-Ville. Cet événement se déroule jusqu'au 19 juin.

Selon Nguyên Anh Minh, directeur adjoint du Centre de promotion des investissements, du commerce et du tourisme de Ninh Thuân, Hô Chi Minh-Ville est considérée comme un grand marché de consommation du pays. Par conséquent, l'organisation de la Semaine de connexion et de présentation des produits de Ninh Thuân dans la mégapole du Sud constitue une opportunité importante pour les entreprises locales de promouvoir leurs marchandises, de se connecter aux consommateurs, d'élargir leurs marchés et de rechercher des partenaires d'investissement.

Ce programme de coopération, approuvé par les deux localités, est mis en œuvre sur la période 2023-2025 et devrait se développer au cours des années suivantes. Il vise à améliorer l'efficacité des liens régionaux, à créer un écosystème de développement durable et à contribuer à la réalisation de l'objectif de croissance inclusive et harmonieuse entre les régions économiques clés.

"Ce programme s'inscrit dans le cadre de l'accord de coopération entre la province de Ninh Thuân et Hô Chi Minh-Ville pour la période 2023-2025, avec pour objectif de développement futur. Nous espérons renforcer le partenariat avec la mégalopole pour optimiser le potentiel et les atouts de chaque localité et créer un écosystème de liens régionaux efficace et durable", a déclaré M. Minh.

"Hô Chi Minh-Ville est un lieu de rencontre pour les grandes entreprises et les investisseurs, ainsi qu'un marché de consommation ouvert. Par conséquent, l'organisation de ce programme constitue une occasion importante pour la province de Ninh Thuân de promouvoir son image, tout en créant les conditions nécessaires pour encourager les entreprises locales à se connecter, à consommer des produits et à élargir leur marché", a souligné Nguyên Anh Mi

Des centaines de produits typiques

Cette semaine commerciale rassemble plus de 20 entreprises de la province de Ninh Thuân, proposant des centaines de produits typiques tels que raisin, pomme, ail, sauce de poisson traditionnelle, nid d'oiseau, herbes aromatiques, produits agricoles transformés, produits OCOP (Chaque commune un produit) 3 étoiles, produits artisanaux respectueux de l'environnement. Tous sont contrôlés en termes de traçabilité, de qualité et d'adéquation aux tendances de consommation modernes.

Outre l'espace d'exposition des produits, cet événement propose également une série d'activités reliant l'offre et la demande, notamment par des rencontres avec de grands réseaux de distribution tels qu'AEON, Satra ou Central Retail, afin d'étudier le marché, de nouer des relations commerciales avec les entreprises de Hô Chi Minh-Ville et de présenter le potentiel d'investissement et de tourisme de la province de Ninh Thuân.

Pour sa première participation à cet événement, Lê Quôc Nam, directeur de la Sarl de l'agroalimentaire de Binh Minh, souhaite faire découvrir les spécialités à base d'algues de Ninh Thuân aux consommateurs de Hô Chi Minh-Ville. Actuellement, l'entreprise propose des produits comme raisin de mer, algues séchées et instantanées. Bien qu'encore en phase d'exploration commerciale, elle affirme être prête à augmenter sa capacité de 30 à 100 tonnes par mois.

Selon le comité d'organisation, à ce jour, la province de Ninh Thuân compte plus de 270 produits OCOP : 42 classés 4 étoiles et 228 classés 3 étoiles. De nombreux produits agricoles sont exportés, tels que noix de cajou, aloe vera, asperges, oignons violets, pommes vertes et séchées. Les produits transformés à base d'aloe vera sont notamment exportés vers 22 pays, pour une valeur totale d'environ 3,5 millions de dollars par an.

Texte et photos : Tân Dat/CVN