Hô Chi Minh-Ville

Café Show et Tea Show Vietnam 2025 : grand rendez-vous des producteurs de café

L’exposition Café Show Vietnam & Tea Show Vietnam 2025 a ouvert ses portes jeudi 17 avril au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC), dans la mégapole du Sud. L'événement a regroupé 500 stands d’entreprises, avec plus de 350 enseignes internationales.

Café Show Vietnam & Tea Show Vietnam 2025, organisé par la SARL Exporum Vietnam sous l’égide de l’Association du café et du cacao du Vietnam, de l’Association du café de Buôn Ma Thuôt, en coopération avec d’autres agences de promotion commerciale, vise à présenter un large éventail de produits haut de gamme, à partager des orientations, des stratégies, des solutions ainsi que des outils de gestion pratiques dans la production, la transformation et la distribution de café, de thé, et de boissons dérivées.

Ce rendez-vous n'est pas seulement le lieu où les entreprises et les experts de l’industrie du café peuvent présenter des machines, des équipements et des matières premières actualisés dans le secteur de la production et de la transformation du café et du thé, mais aussi des lieux de rassemblement pour les entreprises leaders dans l’industrie de la production et de la transformation des aliments et des boissons, ainsi que dans la fabrication de machines et d’équipements pour les secteurs de la restauration et de l’hôtellerie.

Cette exposition accueille également la compétition nationale Vietnam National Barista Championship (VNBC), la seule compétition au Vietnam certifiée par World Coffee Events (WCE), dans le but de trouver les meilleurs baristas pour représenter l’industrie vietnamienne au niveau international.

Notamment, dans le cadre de l’exposition, un concours spécial de recherche de talents, "CAFÉ SHOW VIETNAM 2025 & TEA SHOW VIETNAM 2025", a été organisé pour la première fois sous le nom de "ASIA SIGNATURE BATTLE". Grâce à cette compétition, les candidats internationaux auront l’opportunité d’échanger et d’améliorer leurs compétences avec les barmans participants. Le gagnant recevra un prix pouvant aller jusqu’à 3.000 dollars et une chance de concourir dans l’arène World Battle à Séoul, en République de Corée.

Clôture : le 19 avril.

Texte et photos : Truong Giang/CVN